Голова Офісу президента Богдан зібрався у відставку, - ЗМІ



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Імовірно, що найближчим часом очільник Офісу Президента Андрій Богдан подасть у відставку

Очільник ОПУ також обговорював відставку зі своїми заступниками

Керівник Офісу президента Андрій Богдан зареєстрував заяву про відставку.

Про це пише «Українська правда».

Інформацію про відставку Богдана їм підтвердили чотири, не пов’язані між з собою, джерела як з оточення президента, так і з оточення самого Богдана.

Однак, офіційної інформації наразі немає.

За інформацією видання, 10 лютого Богдан мав розмову про свою відставку з президентом Володимиром Зеленським. Також це питання він обговорював зі своїми заступниками. Про причини такого кроку не повідомляють.

Крім того, екснардеп Ігор Мосійчук з посиланням на інсайди повідомив, що увечері 10 лютого з кабінету Богдана почали виносити його особисті речі.

«А я не вірю, що президент Зеленський спиляє гілку, на якій щойно вмостився», – додав він.

Зауважимо, що чутки щодо імовірної відставки Богдана ходять давно. Зокрема, журналісти з’ясували, що Богдан сьогодні більше не є дотичним до значущих справ. Крім того, він уже кілька разів не брав участь у важливих заходах.

До прикладу, чинний голова Офісу президента був відсутнім на церемонії прощання з українцями, які загинули під час авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. ЗМІ повідомляють, що сталося це нібито через сварку з помічником президента Андрієм Єрмаком.

Нагадаємо, 4 лютого Верховна Рада підтримала постанову про звільнення міністра розвитку громад та територій України Альону Бабак.

Новим віцепрем’єрміністром — міністром розвитку громад і територій став Денис Шмигаль.