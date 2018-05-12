Ракета Falcon 9 успішно вивела на орбіту супутник зв'язку

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Block 5 - перша модифікація Falcon 9, яка повністю відповідає критеріям пілотованих польотів

Ракета-носій Falcon 9 Block 5 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту супутник зв'язку Bangabandhu Satellite-1.

Про це компанія повідомила в Twitter.

Ракета Falcon 9 доставила на орбіту супутник уряду Бангладеш. Місцем запуску ракети була стартова площадка LC-39A Космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал у штаті Флорида. Перша сходинка була повернута на Землю. Її посадили на плаваючу платформу в Атлантичному океані приблизно в 611 км від місця старту.

Successful deployment of Bangabandhu Satellite-1 to geostationary transfer orbit confirmed. pic.twitter.com/aX7kRQtBpZ — SpaceX (@SpaceX) 11 травня 2018 р.





Як повідомлялося раніше, Block 5 - перша модифікація Falcon 9, яка повністю відповідає критеріям для пілотованих польотів. Її збираються використовувати з кораблем Crew Dragon (Dragon 2) для виводу астронавтів на орбіту і повернення їх на Землю.

Falcon 9 Block 5 може використовуватися для 10 і більше польотів без необхідності глибоко ремонту.



