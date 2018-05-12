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    Ракета Falcon 9 успішно вивела на орбіту супутник зв'язку

    • Сьогодні, 06:57
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    Block 5 - перша модифікація Falcon 9, яка повністю відповідає критеріям пілотованих польотів

    Ракета-носій Falcon 9 Block 5 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту супутник зв'язку Bangabandhu Satellite-1.

    Про це компанія повідомила в Twitter.

    Ракета Falcon 9 доставила на орбіту супутник уряду Бангладеш. Місцем запуску ракети була стартова площадка LC-39A Космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал у штаті Флорида. Перша сходинка була повернута на Землю. Її посадили на плаваючу платформу в Атлантичному океані приблизно в 611 км від місця старту.


    Як повідомлялося раніше, Block 5 - перша модифікація Falcon 9, яка повністю відповідає критеріям для пілотованих польотів. Її збираються використовувати з кораблем Crew Dragon (Dragon 2) для виводу астронавтів на орбіту і повернення їх на Землю. 

    Falcon 9 Block 5 може використовуватися для 10 і більше польотів без необхідності глибоко ремонту.

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