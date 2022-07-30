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Ракетний удар по Кропивницькому: лікарі розповіли про стан потерпілих

Мар’яна Мигаль
30 липня, 17:31 glavcom.ua
Ракетний удар по Кропивницькому: лікарі розповіли про стан потерпілих
Лікарі констатують стабілізацію стану тяжкопоранених внаслідок обстрілу
фото з відкритих джерел

Постраждалі перебувають на лікуванні

Лікарі повідомили, що стан поранених унаслідок ракетного удару по аеропорту у Кропивницькому на цей час стабільний. Про це повідомляє Кіровоградська обласна військова адміністрація.

«Стан поранених унаслідок ракетного удару по аеропорту у Кропивницькому, що стався 28 липня, залишається стабільним. Лікарі констатують стабілізацію стану тяжкопоранених. Потерпілі знаходяться на лікуванні. Наразі їх життю нічого не загрожує», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 23 липня на світанку було оголошено повітряну тривогу майже у всіх областях України. Після цього прогриміли вибухи у Миколаєві та Кропивницькому. Окупанти випустили по Кропивницькому 13 ракет. Поцілено у військовий аеродром «Канатове» та в один з об’єктів «Укрзалізниці».

Теги: війна обстріл Кіровоградщина Кропивницкий

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