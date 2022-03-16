  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Ракетний обстріл Києва: в результаті обвалу будинку є постраждалі (фото)

    Внаслідок влучання уламків снаряду обвалилися кілька поверхів будинку - Ракетний обстріл Києва: в результаті обвалу будинку є постраждалі (фото)
    Внаслідок влучання уламків снаряду обвалилися кілька поверхів будинку
    фото: ДСНС

    Рятувальники розбирають конструкції будинку та шукають постраждалих людей

    За попередніми даними, у результаті обвалу будинку в Шевченківському районі Києва через ракетний обстріл постраждали дві особи. Евакуйовано 35 осіб. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.

    О 7:45 пожежу в будинку було ліквідовано. Проводяться аварійно-рятувальні заходи з розбирання конструкцій будівлі та пошуку людей.

    На місці задіяно вісім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 чоловік особового складу.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Ракетний обстріл Києва: в результаті обвалу будинку є постраждалі (фото)
    Ракетний обстріл Києва: в результаті обвалу будинку є постраждалі (фото)
    Ракетний обстріл Києва: в результаті обвалу будинку є постраждалі (фото)
    Ракетний обстріл Києва: в результаті обвалу будинку є постраждалі (фото)
    Ракетний обстріл Києва: в результаті обвалу будинку є постраждалі (фото)
    Ракетний обстріл Києва: в результаті обвалу будинку є постраждалі (фото)
    Ракетний обстріл Києва: в результаті обвалу будинку є постраждалі (фото)
    Ракетний обстріл Києва: в результаті обвалу будинку є постраждалі (фото)
    Ракетний обстріл Києва: в результаті обвалу будинку є постраждалі (фото)
    Ракетний обстріл Києва: в результаті обвалу будинку є постраждалі (фото)
    Ракетний обстріл Києва: в результаті обвалу будинку є постраждалі (фото)
    Ракетний обстріл Києва: в результаті обвалу будинку є постраждалі (фото)
    Ракетний обстріл Києва: в результаті обвалу будинку є постраждалі (фото)
    Ракетний обстріл Києва: в результаті обвалу будинку є постраждалі (фото)
    Ракетний обстріл Києва: в результаті обвалу будинку є постраждалі (фото)
    Ракетний обстріл Києва: в результаті обвалу будинку є постраждалі (фото)
    Ракетний обстріл Києва: в результаті обвалу будинку є постраждалі (фото)
    Ракетний обстріл Києва: в результаті обвалу будинку є постраждалі (фото)

    Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи.

    Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву.

    Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.

    Теги: окупанти Київ ДСНС війна обстріл рятувальники #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ракетний обстріл Києва: в результаті обвалу будинку є постраждалі (фото)