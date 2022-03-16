Ракетний обстріл Києва: в результаті обвалу будинку є постраждалі (фото)

Рятувальники розбирають конструкції будинку та шукають постраждалих людей

За попередніми даними, у результаті обвалу будинку в Шевченківському районі Києва через ракетний обстріл постраждали дві особи. Евакуйовано 35 осіб. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.

О 7:45 пожежу в будинку було ліквідовано. Проводяться аварійно-рятувальні заходи з розбирання конструкцій будівлі та пошуку людей.

На місці задіяно вісім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 чоловік особового складу.

Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи.

Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву.

Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.