Ракетний обстріл Києва: в результаті обвалу будинку є постраждалі (фото)
Рятувальники розбирають конструкції будинку та шукають постраждалих людей
За попередніми даними, у результаті обвалу будинку в Шевченківському районі Києва через ракетний обстріл постраждали дві особи. Евакуйовано 35 осіб. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.
О 7:45 пожежу в будинку було ліквідовано. Проводяться аварійно-рятувальні заходи з розбирання конструкцій будівлі та пошуку людей.
На місці задіяно вісім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 чоловік особового складу.
Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи.
Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву.
Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.