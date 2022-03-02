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    Ракицький пішов із «Зеніта», а Тимощук залишився

    Ярослав Ракицький пішов із &laquo;Зеніта&raquo; - Ракицький пішов із «Зеніта», а Тимощук залишився
    Ярослав Ракицький пішов із «Зеніта»
    Фото: Instagram

    Українські футболісти по-різному відреагували на співпрацю з російським грандом під час війни

    Український футболіст достроково розірвав контракт з Санкт-Петербурзьким «Зенітом». Про це повідомляє офіційний сайт пітерського клубу.

    «Через складну сімейну ситуацію гравець попросив про дострокове розірвання контракту з клубом», ідеться в повідомленні. Натомість колишній футболіст, а нині тренер Анатолій Тимощук залишається працювати у цьому клубі.

    Кілька днів тому Ракицький на своїй сторінці в Instagram виступив проти війни. «Я – українець! Україні – мир! Стоп війні!» – написав футболіст. Але згодом це повідомлення було видалено із соцмережі.

    Слід нагадати, що у листопаді минулого року Ярослав Ракицький висловився за те, що не потрібно розводити при жеребкуванні європейських турнірів українські і російські клуби. Футболіста неодноразово критикували за те, що після окупації частини України він продовжує виступати за пітерський клуб.

    Впродовж сьомого дня повномасштабної війни, близько 30 літаків окупантів бомбили Україну.

    Теги: війна Ярослав Ракицький ФК Зеніт Анатолій Тимощук
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    Ракицький пішов із «Зеніта», а Тимощук залишився