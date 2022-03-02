Ракицький пішов із «Зеніта», а Тимощук залишився
Українські футболісти по-різному відреагували на співпрацю з російським грандом під час війни
«Через складну сімейну ситуацію гравець попросив про дострокове розірвання контракту з клубом», ідеться в повідомленні. Натомість колишній футболіст, а нині тренер Анатолій Тимощук залишається працювати у цьому клубі.
Кілька днів тому Ракицький на своїй сторінці в Instagram виступив проти війни. «Я – українець! Україні – мир! Стоп війні!» – написав футболіст. Але згодом це повідомлення було видалено із соцмережі.
Слід нагадати, що у листопаді минулого року Ярослав Ракицький висловився за те, що не потрібно розводити при жеребкуванні європейських турнірів українські і російські клуби. Футболіста неодноразово критикували за те, що після окупації частини України він продовжує виступати за пітерський клуб.
Впродовж сьомого дня повномасштабної війни, близько 30 літаків окупантів бомбили Україну.