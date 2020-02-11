Раптово померла журналістка «Суспільного» Ольга Шеремет



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Журналістка Ольга Шеремет померла 11 лютого

«Главком» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ольги Шеремет

Сьогодні 11 лютого перестало битися серце журналістки Ольги Шеремет, яка працювала на «Суспільному», робила цікаві і фахові репортажі з Верховної Ради та була частим гостем пресцентру «Главкома». Про смерть кореспондентки повідомляють її колеги і друзі.

«Оля працювала на Радіо Київ, Радіо Ера-ФМ і до сьогодні - на Суспільному. Це удар, до якого ніхто з нас, друзів і колег, виявився не готовим. Попередньо відомо, що прощання з Олею відбудеться в її рідному Івано-Франківську», - йдеться в повідомленні колежанки.

Також відомо, що похорон відбудеться у четвер, 13 лютого, в Будинку смутку, о 13:00.

«Незабаром оприлюднимо інформацію, як можна допомогти фінансово рідним Олі Шеремет у зв‘язку з її раптовою смертю. Поки без деталей», - повідомляють друзі журналістки.

«Главком» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ольги Шеремет.