Раптово померла журналістка «Суспільного» Ольга Шеремет
«Главком» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ольги Шеремет
Сьогодні 11 лютого перестало битися серце журналістки Ольги Шеремет, яка працювала на «Суспільному», робила цікаві і фахові репортажі з Верховної Ради та була частим гостем пресцентру «Главкома». Про смерть кореспондентки повідомляють її колеги і друзі.
«Оля працювала на Радіо Київ, Радіо Ера-ФМ і до сьогодні - на Суспільному. Це удар, до якого ніхто з нас, друзів і колег, виявився не готовим. Попередньо відомо, що прощання з Олею відбудеться в її рідному Івано-Франківську», - йдеться в повідомленні колежанки.
Також відомо, що похорон відбудеться у четвер, 13 лютого, в Будинку смутку, о 13:00.
«Незабаром оприлюднимо інформацію, як можна допомогти фінансово рідним Олі Шеремет у зв‘язку з її раптовою смертю. Поки без деталей», - повідомляють друзі журналістки.
«Главком» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ольги Шеремет.