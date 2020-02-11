Телеканал Коломойського порадував Росію своїми заявами про українську мову

Тарас Марусик Експерт з мовних питань, журналіст, перекладач

Тарас Марусик

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН

У Кремлі потирають руки і ковтають імперську слину

Телеканал Ігоря Коломойського «вляпався» в чергові скандали. Один із них – одкровення продюсера серіалів і фільмів каналу «1+1» Олени Єремеєвої, яка повідомила, що комедії для осіннього сезону телеканал зняв лише українською мовою, а всі 7 мелодрам – російською.

«Знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав, досить непросто. За нашими спостереженнями, мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії. Продукти у весняному сезоні ми зробили російською мовою, тому що українська складніша для цього жанру. Артистам поки ще важко працювати українською. Це збільшує тривалість створення, що потім впливає на бюджет».

У Кремлі потирають руки і ковтають імперську слину. До спрощення процедури одержання російського громадянства для українців через автоматичне визнання їх носіями російської мови додалася ще одна процедура «спрощення». Тепер можна буде стати власником паспорта із двоголовим орлом, не відмовляючись від іншого громадянства.

9 лютого 2020 року один із керівників парламенту Росії, одіозний Петро Толстой заявив недвозначно: «Ми хочемо у весняну сесію це питання закрити, щоб всі охочі могли стати громадянами Росії. А відповідно, Росія що буде робити? Вона буде своїх громадян за-хи-щати».

Не так войовничо, але з тією ж суттю висловився уповноважений МЗС Росії з питань прав людини, демократії та верховенства права Григорій Лук’янцев: «Захист прав російського і російськомовного населення, захист наших земляків за кордоном є одним з пріоритетних завдань нашої зовнішньої політики. Це не тільки ситуація із захистом російськомовного населення в країнах Прибалтики, це ситуація з дотриманням прав російськомовного населення в Україні…»

Аргументація «мудрагелів» з телеканалу «1+1» обурила багатьох, і передусім відомих українських акторок, яким удалося засвітитися останніми роками завдяки бумові українського кіно. Головна героїня одного з перших фільмів нової хвилі «Гніздо горлиці» Римма Зюбіна назвала творців серіалів і фільмів на «1+1» «продажними і безпринципними рабами».

А в іншому дописі Зюбіна додала: «І лише бабло за продажі серіалів, а не актори – причина політики 1+1. І всі це знають. І росіяни знімаються в Києві щодня, і всі теж про це знають. І податки Ви за них реальні не платите – і про це теж всі знають».

Інша акторка, Наталія Всько також емоційно обурилася, тому що така політика – це не лише маргіналізація українськомовних акторів і спроба відтворити в XXI столітті імперські міфи Кремля про українську мову як неповноцінну, але й загроза інформаційній безпеці і територіальні цілісності України.

Має під собою підстави застереження одесита Сергія Бригара, що найбільша загроза для України – можливість втрати нових територій, «перед усім тих, де становище української мови особливо погане!»

Пригадую, яких зусиль докладали інші агенти Кремля майже 15 років тому, щоб заблокувати постанову Верховної Ради про дублювання фільмів українською в кінотеатрах. На якийсь час це вдалося зробити, руками Асоціації сприяння розвитку кінематографу, президент якої Михайло Соколов пізніше стане народним депутатом України від БЮТ. Але залякування паралічем українських кінотеатрів не дало бажаного ефекту тим, хто хотів загальмувати природний поступ української мови в державі, де ця мова є єдиною державною.

Чому так відбувається? Тому що, по-перше, суспільство дозволяє це; по-друге, тому що є низка акторів, яким за гроші байдуже, якою мовою грати. При цьому колишній гендиректор «1+1» Олександр Ткаченко час від часу збирав пресконференції і переконував, що їхній телеканал найбільш патріотичний і проукраїнський, виробляє серіали українською. Але ця інформація подавалася без пропорції між українськомовним і російськомовним продуктом.

Згадаю епізод початку 2016 року, коли я готувався до другої операції і їздив на обстеження в лікарню в київському «Медмістечку». Кілька разів заставав рейвах, камери, софіти. Всі нетермінові процедури припинялися – знімали кіно, серіал «Центральна лікарня». Російською мовою виробництва «1+1». Мабуть, і тоді їм не вдалося знайти правильної тональності української мови.

Не знаю, скільки ще держава, яка надає свій частотний ресурс для поширення телесигналу, толеруватиме таку зневагу до одного з держаних символів, але ця ситуація потребує енергійного втручання. Не лише за підозри в монтажі запису скандальної наради в прем’єр-міністра Олексія Гончарука, але й за конкретні слова і дії з дискредитації української мови.

Джерело: Радіо Свобода

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»