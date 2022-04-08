Рашисти до фундаментів зруйнували передмістя Чернігова (фото)

Від передмістя Чернігова Новоселівки не залишилося майже нічого

Російські окупанти використовували тактику килимових бомбардувань проти українських сіл

Село Новоселівка, яке межує з Черніговом з північно-східного боку, майже повністю зруйноване військами країни-агресора. Фото опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський.

На світлинах, зроблених на залишках села, не видно жодного вцілілого будинку. Як пояснив журналіст, окупанти використовували тут тактику килимових бомбардувань.

Будинки у Новоселівці знищені буквально до фундаментів. Крім того, під руїнами будівель досі залишаються тіла загиблих сільських жителів.

«Так виглядає геноцид українського народу», – зазначив Казанський.

Нагадаємо, учора, 7 квітня, відео із звільненого від російської окупації села на Чернігівщині демонстрував телеведучий Дмитро Комаров.

Додамо, що радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив – українські міста Чернігів та Суми, які від початку повномасштабного вторгнення військ РФ дали відсіч окупантам, врятували Україну від розрізання на частини.

На цей момент, навіть після звільнення, жителям Чернігова зараз не варто повертатися до рідного міста, треба зачекати, поки фахівці відновлять комунікації. Як раніше заявив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, місто Чернігів знищено на 70%, не працює бізнес, немає надходжень до бюджету.

Нагадаємо, що у народного депутата від фракції «Голос» Ольги Стефанишиної біля Чернігова загинув чоловік. Також окупанти знищили онкологічне відділення у Чернігові.