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    Події в Україні

    Чернігів завадив окупантам розрізати Україну на частини – Арестович (відео)

    Чернігів завадив окупантам розрізати Україну на частини – Арестович (відео)
    фото скріншот відео

    Арестович: «Якби росіяни пройшли Чернігів – вони б перерізали дороги»

    Чернігів і Суми врятували Україну від перерізання навпіл. Про це заявив голова Офісу Президента Олексій Арестович під час відвідин Чернігова.

    За словами Арестовича, місто не дозволило російським окупантам «перерізати» українські дороги.

    «Чернігів зробив дуже важливу річ. Якби росіяни пройшли Чернігів – вони б перерізали дороги, які, грубо кажучи, ведуть зі Львова на Донецьк. Чернігів і Суми фактично врятували від розрізання на частини. І Київ врятували», – сказав Арестович.

    Нагадаємо, на Чернігівщині на міні підірвався автомобіль, у якому була сім'я з дітьми. Як повідомлялося, підрозділи Державної прикордонної служби вийшли на державний кордон України у Чернігівський області.

    Теги: росія окупанти Суми війна Україна Чернігів окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    Чернігів завадив окупантам розрізати Україну на частини – Арестович (відео)