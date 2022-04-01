Окупанти знищили онкологічне відділення у Чернігові

Росіяни обстріляли онкологічне відділення лікарні лише через декілька днів після того, як оголосили про «відведення» військ

Троє людей зазнали тяжких поранень

Російські окупанти обстріляли і фактично знищили будівлю онкологічного відділення лікарні у Чернігові. Важкі поранення отримали щонайменше три людини, повідомив мер Чернігова Владислав Атрошенко, пише CNN.

Росіяни обстріляли онкологічне відділення лікарні лише через декілька днів після того, як оголосили про «відведення» військ.

Атрошенко повідомив, що російські снаряди потрапили в обласну лікарню. Унаслідок цього будівля онкологічного відділення зруйнована.

Міський голова Чернігова зазначив, що троє людей зазнали тяжких поранень.

«Деякі снаряди потрапили прямо до обласної лікарні, а одна з будівель лікарні, фактично онкологічне відділення, була повністю зруйнована. Три людини зазнали тяжких поранень»,

– розповів Атрошенко.

Окрім того, мер Чернігова вкотре заявив, що місто переживає повну гуманітарну катастрофу. Там немає ні води, ні електрики.

За словами Атрошенка, їжа та ліки у місті можуть закінчитися протягом тижня. «Єдині запаси забезпечуються військовими та добровольцями», – зазначив мер.

Зазначимо, що представник Офісу президента Олексій Арестович попередив українців: обстріли триватимуть ще дуже-дуже довго.

За свіжими даними Генштабу, окупанти створюють нове угруповання військ на Слобожанському напрямку.

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