Чернігівцям зараз не варто повертатися до рідного міста – голова ОВА Чаус

Чаус: «Коли відновимо комунікації, то відразу про це оголосимо»

Жителям Чернігова зараз не варто повертатися до рідного міста, треба зачекати, поки фахівці відновлять комунікації. Про це сказав голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус під час прямої трансляції у Facebook.

«Ми зараз дивимося на той трафік, який є на дорогах області, й спостерігаємо щире бажання мешканців Чернігова повернутися додому. Не треба цього робити. Чернігів ми відбудуємо, але на це треба час. А зараз маємо велику проблему з комунікаціями міста, які знищені на багатьох ділянках. Чим менше ресурсів зараз споживатиме Чернігів, тим швидше ми його відновимо», – сказав голова Чернігівської ОВА.

Як раніше заявив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, місто Чернігів знищено на 70%, не працює бізнес, немає надходжень до бюджету.

Нагадаємо, що у народного депутата від фракції «Голос» Ольги Стефанишиної біля Чернігова загинув чоловік. Також окупанти знищили онкологічне відділення у Чернігові.