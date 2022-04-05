  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Чернігівцям зараз не варто повертатися до рідного міста – голова ОВА Чаус

    Чернігівцям зараз не варто повертатися до рідного міста – голова ОВА Чаус
    фото з відкритих джерел

    Чаус: «Коли відновимо комунікації, то відразу про це оголосимо»

    Жителям Чернігова зараз не варто повертатися до рідного міста, треба зачекати, поки фахівці відновлять комунікації. Про це сказав голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус під час прямої трансляції у Facebook.

    «Ми зараз дивимося на той трафік, який є на дорогах області, й спостерігаємо щире бажання мешканців Чернігова повернутися додому. Не треба цього робити. Чернігів ми відбудуємо, але на це треба час. А зараз маємо велику проблему з комунікаціями міста, які знищені на багатьох ділянках. Чим менше ресурсів зараз споживатиме Чернігів, тим швидше ми його відновимо», – сказав голова Чернігівської ОВА.

    Як раніше заявив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, місто Чернігів знищено на 70%, не працює бізнес, немає надходжень до бюджету.

    Нагадаємо, що у народного депутата від фракції «Голос» Ольги Стефанишиної біля Чернігова загинув чоловік. Також окупанти знищили онкологічне відділення у Чернігові.

    Читайте також: Убивство волонтерів під Черніговом. ЗСУ покарали російських злочинців
    Теги: росія окупанти війна Україна Чернігів окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чернігівцям зараз не варто повертатися до рідного міста – голова ОВА Чаус