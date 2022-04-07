  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Дмитро Комаров показав звільнене від росіян село на Чернігівщині (відео)

    Дмитро Комаров був вражений побаченим - Дмитро Комаров показав звільнене від росіян село на Чернігівщині (відео)
    Дмитро Комаров був вражений побаченим
    скріншот з відео

    Триває 43-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Відомий телеведучий Дмитро Комаров, який у мирний час показував нам країни світу та їхні особливості, сьогодні показує жахи війни.

    Цього разу він зняв відео у селі на Чернігівщині, яке вже звільнили від окупантів.

    «Ось так виглядає «руській мір». 360 градусів навколо мене знищене село», − показав чоловік руїни.

    Він також показав численні ями від потрапляння снарядів.

    «Люди втратили все, що нажили за життя. Їх селище потрапило під масований обстріл, який знищив їх домівки», − скрушно розповів Комаров.

    Нагадаємо, світ досі не може оговтатись від страшних фото та відеокадрів зі звільненної Бучі. Численні злочини путінської орди змусили замовкнути навіть найбільших прихильників «руського міра».

    Але, на жаль, кожного дня стає відомо про все нові звірства рашистів.

    Мешканка Бучі, яка змогла пережити окупацію, розказала як окупанти знущались, а потім вбили її чоловіка.


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дмитро Комаров показав звільнене від росіян село на Чернігівщині (відео)