Дмитро Комаров показав звільнене від росіян село на Чернігівщині (відео)

Триває 43-й день повномасштабної війни Росії проти України

Відомий телеведучий Дмитро Комаров, який у мирний час показував нам країни світу та їхні особливості, сьогодні показує жахи війни.

Цього разу він зняв відео у селі на Чернігівщині, яке вже звільнили від окупантів.

«Ось так виглядає «руській мір». 360 градусів навколо мене знищене село», − показав чоловік руїни.

Він також показав численні ями від потрапляння снарядів.

«Люди втратили все, що нажили за життя. Їх селище потрапило під масований обстріл, який знищив їх домівки», − скрушно розповів Комаров.

Нагадаємо, світ досі не може оговтатись від страшних фото та відеокадрів зі звільненної Бучі. Численні злочини путінської орди змусили замовкнути навіть найбільших прихильників «руського міра».

Але, на жаль, кожного дня стає відомо про все нові звірства рашистів.

Мешканка Бучі, яка змогла пережити окупацію, розказала як окупанти знущались, а потім вбили її чоловіка.



