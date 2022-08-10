Рашисти обстріляли Бахмут: шестеро загиблих (фото)
Пошкоджено 12 будинків, зайнялися пожежі
Сьогодні, 10 серпня, близько 11:40 росіяни відкрили вогонь по місту Бахмут, що на Донеччині, з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу щонайменше шестеро людей загиблих і троє дістали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Удар знову прийшовся на житловий квартал.
За попередніми підрахунками, пошкоджено 12 будинків, у чотирьох із них зайнялися пожежі.
«Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на Донеччині. Залишатися тут – небезпечно! Росіяни ніколи не воювали з честю – не починатимуть і зараз. Вони будуть вбивати цивільних стільки, скільки зможуть. Вкотре закликаю всіх – евакуюйтесь! Врятуйте себе та своїх близьких!», – написав Кириленко.
Нагадаємо, окупанти намагаються захопити Соледар і Бахмут.
Також на Бахмутському напрямку воїни знищили три розвідгрупи окупантів.
Як відомо, триває 168-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски. Українські захисники відбили кілька штурмів ворога на Донеччині та Харківщині.
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