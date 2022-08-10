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Рашисти обстріляли Бахмут: шестеро загиблих (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти обстріляли Бахмут: шестеро загиблих (фото)
Влада просить мешканців евакуюватися 
Павло Кириленко/Telegram

Пошкоджено 12 будинків, зайнялися пожежі

Сьогодні, 10 серпня, близько 11:40 росіяни відкрили вогонь по місту Бахмут, що на Донеччині, з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу щонайменше шестеро людей загиблих і троє дістали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.  

Удар знову прийшовся на житловий квартал.

За попередніми підрахунками, пошкоджено 12 будинків, у чотирьох із них зайнялися пожежі.

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«Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на Донеччині. Залишатися тут – небезпечно! Росіяни ніколи не воювали з честю – не починатимуть і зараз. Вони будуть вбивати цивільних стільки, скільки зможуть. Вкотре закликаю всіх – евакуюйтесь! Врятуйте себе та своїх близьких!», – написав Кириленко. 

Нагадаємо, окупанти намагаються захопити Соледар і Бахмут.

Також на Бахмутському напрямку воїни знищили три розвідгрупи окупантів.

Як відомо, триває 168-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски. Українські захисники відбили кілька штурмів ворога на Донеччині та Харківщині.

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Теги: Донеччина обстріл

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