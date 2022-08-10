Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 

У рашистів мінус ще один літак

Ціль приземлили з «Ігли»

Під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку, боєць Нацгвардії здійснив пуск ракети з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» по літаку Су-25. Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

«Після враження цілі за лісосмугою відбувся вибух. Падіння ворожого літака на окупованій території було підтверджено. Ціль знищена», – йдеться в повідомленні.

Фатальний постріл зробив побратим вже відомого «Запорізького месника» – також боєць Національної гвардії.

Нагадаємо, 25 липня бійці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади збили ворожий Су-25.

Раніше російські загарбники збили власний винищувач Су-34 над тимчасово окупованим Алчевськом у Луганської області.

Як відомо, пілоти Збройних сил України так вправно бомблять російських окупантів, що ті навіть не встигають засікти їх на своїх радарах.