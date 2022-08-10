Головна Новини
search button user button menu button

Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 
У рашистів мінус ще один літак 
скріншот із відео

Ціль приземлили з «Ігли» 

Під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку, боєць Нацгвардії здійснив пуск ракети з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» по літаку Су-25. Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

«Після враження цілі за лісосмугою відбувся вибух. Падіння ворожого літака на окупованій території було підтверджено. Ціль знищена», – йдеться в повідомленні.

Фатальний постріл зробив побратим вже відомого «Запорізького месника» – також боєць Національної гвардії. 

Нагадаємо, 25 липня бійці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади збили ворожий Су-25.

Раніше російські загарбники збили власний винищувач Су-34 над тимчасово окупованим Алчевськом у Луганської області.

Як відомо, пілоти Збройних сил України так вправно бомблять російських окупантів, що ті навіть не встигають засікти їх на своїх радарах.

Читайте також:

Теги: ЗСУ літак

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти атакували столицю України з літаків
Захисники збили сім літаків за 11 хвилин: деталі наймасовішої ракетної атаки на Київ
4 серпня, 09:43
Російські авіакомпанії почали розбирати літаки на запчастини – Reuters
Російські авіакомпанії почали розбирати літаки на запчастини – Reuters
8 серпня, 21:13
56-річний Едуард Вагоровський загинув у Озерному
Едуард Вагоровський врятував літаки від ворожих ракет країна героїв
Вчора, 08:03

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
ЗСУ пішли у контрнаступ під Ізюмом – ISW
47K
СБУ оприлюднила запис, як рашист наказав розстріляти цивільних на Київщині (аудіо)
45K
Стало відомо, коли парламент продовжить воєнний стан та мобілізацію
33K
Вибухи у Криму: яку техніку окупанти зберігали на аеродромі «Саки»
24K
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
На півдні військові знищили командний пункт окупантів

Новини

Окупанти відбирають у херсонців квартири та автівки 
Сьогодні, 19:16
ЗСУ на кількох напрямках відбили ворожі штурми – Генштаб
Сьогодні, 19:00
Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 
Сьогодні, 18:46
Ворог вгатив по Сумщині з артилерії, пошкоджений газопровід 
Сьогодні, 18:10
До Києва прибуло ще 16 полеглих захисників Маріуполя
Сьогодні, 17:56
У черзі на блокпосту у Василівці померло 10 людей 
Сьогодні, 17:43

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту