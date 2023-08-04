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Рашисти посилили терор в окупованому Енергодарі – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Рашисти посилили терор в окупованому Енергодарі – Генштаб
Окупанти змушують персонал Запорізькій АЕС оформляти російські паспорти
фото з відкритих джерел

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 4 серпня

Триває 527-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень. Росія продовжує завдавати ударів по мирному населенню України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 4 серпня.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби РФ завдала удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні. Нашою протиповітряною обороною усі 15 ворожих дронів було знищено. Також ворог завдав одного ракетного, 57 авіаційних ударів та здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Ветеринарного, Харкова та Веселого Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Тимоновичі і Леонівка Чернігівської області; Сопич, Кучерівка, Павлівка, Миропілля, Краснопілля Сумської області та Гур'їв Козачок, Висока Яруга, Вовчанськ, Варварівка і Бологівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Куп'янськ та Кучерівка Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в напрямку південніше та південно-східніше Іванівського. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Часового Яру, Іванівського та Дружби. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Часів Яр, Кліщіївка, Предтечине та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив безуспішні наступальні дії північніше та південно-східніше Авдіївки та південно-східніше Первомайського. Артилерійських обстрілів зазнали Степове, Ласточкине, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Красногорівки та Мар’їнки. Здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Гостре, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Макарівки та села Рівнопіль. Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та східніше Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали Времівка, Рівнопіль, Новосілки Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Успенівки та Малої Токмачки Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове, Степногірськ Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської обсласті.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Одрадокам'янки. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Шевченківка, Республіканець, Берислав, Садове, Херсон і Дніпровське Херсонської області та Дмитрівка і Очаків на Миколаївщині.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та два - по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, радіолокаційну станцію, пункт управління, три райони зосередження особового складу, два засоби протиповітряної оборони та три склади боєприпасів ворога.

Терор в Енергодарі

У тимчасово захопленому російськими військами Енергодарі для продовження роботи на Запорізькій АЕС окупанти змушують персонал станції оформляти російські паспорти, погрожуючи репресіями. Так, у місті окупаційні війська РФ проводять регулярні обшуки місцевих жителів як на вулицях, так і в помешканнях. Перевіряють паспорти, телефони. Якщо паспорт громадянина виявляється українським, то документ знищують та змушують оформляти паспорт РФ. Окупанти примушують змінювати й інші документи: посвідчення водія, папери на рухоме та нерухоме майно.

Теги: війна окупанти росія ЗСУ

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