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ЗСУ в ході контрнаступу просунулися вперед на кількох напрямках – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ в ході контрнаступу просунулися вперед на кількох напрямках – ISW
фото з відкритих джерел

Українські війська просунулися до 650 метрів у російську оборону на фронті 1,5 км на мелітопольському напрямку

Українські війська 3 серпня продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та на окремих ділянках просунулися вперед. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на Бердянському (район кордону Запорізько-Донецька область) і Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках, а українські чиновники заявили, що українські сили продовжують просування на Бахмутському напрямку. 

Начальник Департаменту планування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович заявив, що українські війська просунулися до 650 метрів у російську оборону на фронті 1,5 км на мелітопольському напрямку.

Російський  «воєнкор» заявив, що українські сили просунулися в районі Микільського (27 км на південний захід від міста Донецьк) на заході Донецької області.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов 3 серпня заявив, що український контрнаступ не має визначеного терміну чи графіка. Чиновник додав, що російські оборонні рубежі вздовж фронту, як і раніше, сильно заміновані, а на деяких ділянках є 3, 4 або 5 мін на 1 квадратний метр.

Ключові висновки:

  • Українські війська 3 серпня продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та, як повідомляється, на окремих ділянках просунулися вперед.
  • Російські війська 3 серпня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка – Донецьк, у західному районі кордону Донецької та східної Запорізької областей, на окремих ділянках просунулися вперед.
  • 3 серпня українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися в районі Кремінної та Вугледара.
  • Війська РФ 3 серпня завдали серії ударів безпілотниками, в основному по Києву.

Раніше повідомлялося, що українські захисники просуваються на Бахмутському напрямку і руйнують плани ворога та завдають йому втрат на Купʼянському напрямку. 

Нагадаємо, британська розвідка заявила, що підлісок, який виріс на полях битв на півдні України, є одним із факторів, що сприяють загалом повільному розвитку бойових дій у цьому районі.

До слова, користувачі інтернету в Казахстані почали стикатися з рекламою, що пропонує їм вступити до лав російської армії і отримати за це негайну винагороду у розмірі $5,3 тис. 

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Теги: контрнаступ Бахмут ЗСУ Генштаб

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