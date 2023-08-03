Бахмут: Сирський розкрив деталі наступу ЗСУ

Олександр Сирський: «Увесь день працював в органах управління та військових частинах, які виконують завдання на найбільш активних ділянках фронту»

Попри активні наступальні дії ворога на Купʼянському та Лиманському напрямках, наші воїни продовжують зривати його плани й завдавати йому суттєвих втрат

Українські захисники просуваються на Бахмутському напрямку і руйнують плани ворога та завдають йому втрат на Купʼянському напрямку. Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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«Увесь день працював в органах управління та військових частинах, які виконують завдання на найбільш активних ділянках фронту», - розповів Сирський.

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ, його робота була присвячена актуальним проблема збільшення темпів наступу, перспективам подальших дій й вирішенню питань, які заважають успішно виконати поставленні завдання.

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Сирський розглянув питання адекватного реагування на наступальні дії ворога, підвищення ефективності вогневого ураження, боротьби з дронами й забезпечення наших воїнів. Також він зустрівся з молодшими командирами, представниками сержантського корпусу Збройних Сил, вручив військовим відзнаки й подарунки.

«Відбулася відверта розмова з усіх проблем, які потребують термінового вирішення. Для цього визначив конкретні завдання відповідним посадовим особам», – додав Сирський.

Як відзначив командувач Сухопутних військ, попри активні наступальні дії ворога на Купʼянському та Лиманському напрямках, наші воїни продовжують зривати його плани й завдавати йому суттєвих втрат в особовому складі й техніці, а також зменшувати його наступальний потенціал.

«На Бахмутському напрямку продовжуємо проводити наступальні дії, крок за кроком, в умовах сильного супротиву ворога наші бійці звільняють територію, наближаючи перемогу!», – відзначив Сирський.

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Триває 526-та доба широкомасштабної війни Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, усі 15 ворожих «шахідів» було знищено. Також ворог завдав 1 ракетного, 47 авіаційних ударів та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення.