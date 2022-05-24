Українська розвідка дізналася, коли Путін остаточно вирішив розпочати війну

Путін довго сумнівався, а остаточне рішення про війну ухвалив аж о 15:00 23 лютого

Великий бізнес України на вечірній зустрічі з президентом 23 лютого був попереджений про війну

Президент Росії Володимир Путін ухвалив остаточне рішення про напад на Україну лише за півдоби до початку агресії. Про це керівник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов заявив у інтерв’ю «Українській правді».

За словами Буданова, це сталося близько 15:00 23 лютого. «До обіду 23-го числа йшли ще певні вагання, підготування і так далі. До цієї дати він міг використати будь-який варіант», – пояснив керівник ГУР.

Зважаючи на можливості інших варіантів розвитку конфлікту, українська влада, зазначив Буданов, доводила до суспільства думку, що ситуація в країні контрольована, «а такою вона і була».

Хоча на зустрічі із великим бізнесом увечері 23 числа (де Буданов, за його власними словами, був присутній – ред.), Банкова пояснила, що імовірність початку війни у найближчі години – максимальна. «Є надія, що цього не буде, проте імовірність максимально велика», – так влада заявила крупним бізнесменам у вечір перед початком повномасштабної війни.

Втім, оскільки бізнесмени не повинні мати доступу до військової таємниці, вони отримали інформацію у «обтікаємій формі» (орфографія збережена – ред.).

Нагадаємо, Буданов у цьому ж інтерв’ю заявляв, що на Путіна готувався замах, він мав місце близько двох місяців тому і завершився невдачею.

Також керівник Головного управління розвідки запевнив, що активна фаза російсько-української війни завершиться орієнтовно у кінці поточного року, бо Росія не має ресурсів на ведення повномасштабних воєнних дій на строк більш ніж 12 місяців.

А одним із фіналів цієї активної фази має стати вихід Збройних сил України на державні кордони, тобто деокупація Криму.