Дмитро Разумков анонсував реакцію Ради на обстріли під Шумами

Разумков висловив співчуття у зв'язку із загибеллю військових в районі селища Шуми Донецької області

На найближчому засіданні Верховна рада відреагує і дасть оцінку діям російсько–окупаційних військ на Донбасі. Зокрема, через загострення ситуації біля Шумів.

Про це заявив глава Ради Дмитро Разумков, передає пресслужба парламенту.

«На найближчому засіданні парламенту обов'язково відреагує і дасть оцінку таким підступним діям ворога», – заявив він.

Також голова Ради висловив співчуття у зв'язку із загибеллю військових в районі селища Шуми Донецької області.

«Глибокі співчуття сім'ям і близьким загиблих. Це велика втрата для всіх нас. На жаль, це не перше порушення перемир'я за останній час, в результаті якого гинуть наші громадяни», – підкреслив Разумков.

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Серед загиблих – мешканець Кам’янець-Подільського підполковник Збройних сил України Сергій Коваль.

Зеленський висловив співчуття рідним чотирьох військових, які загинули на Донбасі.

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