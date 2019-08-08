Разумков допустив проведення першого засідання Ради наприкінці серпня



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Напередодні першого засідання нової Верховної Ради потрібно буде провести підготовку до нього

Разумков зазначив, що напередодні першого засідання нової Верховної Ради потрібно буде провести підготовку до нього

Перше засідання новообраної Верховної Ради може не відбутися 24 серпня, як планувалося, через затримку у підрахунках результатів виборів.

Про це повідомив голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков в інтерв'ю ВВС. Україна.

«Найбільш оптимістично - нам би хотілося його провести 24 серпня. Але розуміємо, що це може не статися, тому що довго рахували (результати виборів. - ред.)», - сказав Разумков.

Він також зазначив, що напередодні першого засідання нової Верховної Ради потрібно буде провести підготовку до нього.

«Тому я сподіваюся, що це буде або кінець серпня - 27 чи 29 серпня, або початок вересня», - додав голова президентської партії.

Як відомо, у Верховній Раді 9 серпня відбудеться перше засідання Підготовчої депутатської групи новообраних народних депутатів.

Раніше представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що перше засідання Верховної Ради нового скликання відбудеться 3 вересня.

До слова, партія «Слуга народу» висуне Дмитра Разумкова на пост спікера Верховної Ради.