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    Суспільство

    У Раді завтра відбудеться перше засідання Підготовчої групи новообраних нардепів

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    Засідання відбудеться о 14 годині у конференц-залі парламенту - У Раді завтра відбудеться перше засідання Підготовчої групи новообраних нардепів
    Засідання відбудеться о 14 годині у конференц-залі парламенту

    До Підготовчої депутатської групи делеговані представники від політичних партій, котрі подолали п’ятивідсотковий бар’єр

    У Верховній Раді завтра, 9 серпня, відбудеться перше засідання Підготовчої депутатської групи новообраних народних депутатів.

    Про це повідомила керівник пресслужби парламенту Ірина Кармелюк у Facebook.

    «Голова Верховної Ради України Андрій Парубій скликає перше засідання Підготовчої депутатської групи з-поміж новообраних народних депутатів України», - написала вона.

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    Кармелюк уточнила, що засідання відбудеться о 14 годині у конференц-залі парламенту.

    Відповідно до вимог частини 2 статті 13 Регламенту Верховної Ради України до Підготовчої депутатської групи делеговані представники від політичних партій, котрі подолали п’ятивідсотковий бар’єр, а саме: «Слуга народу» - 17; «Опозиційна платформа - За життя» - 3; Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» - 2; «Європейська солідарність» - 2; «Голос» - 1.

    «Народні депутати, які реєструвалися кандидатами в одномандатних округах шляхом самовисунення, можуть також делегувати до складу Підготовчої депутатської групи по одному представнику від 15-ти народних депутатів шляхом подання письмової пропозиції з відповідними підписами», - зауважила Кармелюк.

    Вона поінформувала, що передбачені підходи до преси представників політичних сил у кулуарах третього поверху.

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