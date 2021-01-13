Разумков і Шмигаль збирають термінову нараду щодо тарифів

Тим часом люди в різних куточках України продовжують протестувати проти підвищення тарифів на газ

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков планує скликати в середу о 16 годину нараду за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і голів парламентських фракцій та груп для продовження консультацій із питань реформи енергетичного ринку й підвищення тарифів. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело у Раді.

«Так, така нарада планується, на 16:00. Очікується участь у ній прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Ймовірно, обговорюватимуть створення якоїсь робочої групи і можливі шляхи законодавчого вирішення питання щодо тарифів», - зазначив співрозмовник агентства.

Інформацію про проведення такої наради підтвердив й голова фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Планується зустріч із головою парламенту. Але порядок денний поки що невідомий», - зазначив парламентарій.

Нагадаємо, останніми днями жителі різних областей перекривають дороги через різке збільшення тарифів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом з главою «Нафтогазу» Андрієм Коболєва представили народним депутатам від «Слуги народу» варіанти зниження тарифів на газ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацював два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення.

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко розробив постанову, яка поверне регуляцію тарифів на газ в Україні. Зараз йдеться тільки про неофіційну версію документа. Ідея ще не пройшла всі етапи узгодження й не опублікована для обговорення на офіційному сайті.



