Українці будуть по-новому платити за газ: в уряді поділилися першими результатами

Українці будуть по-новому платити за газ

Шмигаль розповів про результати зустрічі з «Нафтогазом»

Прем'єрміністр Денис Шмигаль разом з главою «Нафтогазу» Андрієм Коболєва представили народним депутатам від «Слуги народу» варіанти зниження тарифів на газ.

Остаточного рішення, який з варіантів виберуть, немає.

Про це повідомив прем'єрміністр в своєму офіційному каналі Telegram.

Уряд отримав пропозицію від нардепів щодо обох планів. Один з них просувають представники «Нафтогазу»: зобов'язати всіх публікувати річний тариф на газ і максимально спростити конкуренцію на ринку.

Згідно з другою пропозицією, в Україні можуть повернути регуляцію тарифу з боку уряду.

В такому випадку Кабмін буде рахувати вартість газу на європейському хабі за певний період, відніме від цієї ціни витрати на транспортування до України, а після зобов'яже продавати газ за отриманим тарифу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацював два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення.

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко розробив постанову, яка поверне регуляцію тарифів на газ в Україні. Зараз йдеться тільки про неофіційну версію документа. Ідея ще не пройшла всі етапи узгодження й не опублікована для обговорення на офіційному сайті.

Міністерство енергетики запропонувало розглянути варіант, коли з 1 лютого ціна буде обмежена на рівні «хаб мінус» (вартість газу на європейському газу мінус транспортування) з додаванням визначеною граничної націнки постачальників, причому ціна буде зафіксована на рік.

«За нашими розрахунками йдеться про рівень ціни 5 356 грн, тобто на 44% менше ніж середньозважена ціна у січні. Для розуміння, якщо нічого не робити, то потрібно очікувати, що ціна у лютому збільшиться ще приблизно на 15%», – зазначив Вітренко.

Як повідомлялося, президент Зеленський дав доручення Кабміну вирішити питання тарифів на газ.

В Україні проходять акції протесту проти підвищення тарифів на газ. Активісти скликають всеукраїнську акцію протесту.

11 січня відразу в кількох областях України тривають мітинги проти підвищення комунальних тарифів. Зокрема 11 січня вийшли на протести жителі Івано-Франківська. А в Полтаві місцеві жителі готові до радикальних дій через підвищення тарифів за транспортування газу й самої вартості блакитного палива.