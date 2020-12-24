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    Разумков назвав кількість нардепів, які інфікувалися коронавірусом

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    <p>Більше 33% народних депутатів України або перехворіли, або хворіють на Covid-19</p> - Разумков назвав кількість нардепів, які інфікувалися коронавірусом

    Більше 33% народних депутатів України або перехворіли, або хворіють на Covid-19

    «Парламент – це інституція, яка найбільше перехворіла в цій державі», заявив спікер Ради

    Більше третини депутатів Верховної Ради перехворіли або хворіють на коронавірус нового типу Covid-19.

    Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

    «Це впливає не лише на роботу Верховної Ради, а в цілому і на режим існування держави, і режим існування світу. Тому що Covid-19 достатньо сильно вплинув у цілому і на економіку, і на політичну ситуацію, і на глобальне сприйняття світу», – цитує Разумкова «Уніан».

    За його словами, якщо говорити про діяльність Ради, інтенсивність роботи на засіданнях знизилася.

    «Мені здається, що парламент – це інституція, яка найбільше перехворіла в цій державі. Тому що більше 33% народних депутатів України або перехворіли, або хворіють станом на сьогодні на Covid-19», – зазначив голова Верховної Ради.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило національний план вакцинації від ковіда, згідно якого протягом 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      989642
    • Одужали
      615660
    • Хворіють
      356810
    • Померли
      17172

    В Україні кількість випадків Covid-19 станом на 24 грудня перевищила мільйон, добовий приріст – майже 11,5 тисячі, проте кількість тих, хто одужав третю добу поспіль перевищує кількість тих, хто захворів. Госпіталізованих за добу знову майже 3 тисячі.

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    Теги: здоров'я Верховна Рада депутат епідемія Дмитро Разумков коронавірус
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