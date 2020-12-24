Майже 65% із усіх ліжок для хворих на Covid-19 мають кисень – МОЗ

В Україні всього 64 225 ліжок для людей, які хворі на Covid-19

Міністр Степанов зазначив, що кількість ліжок із киснем весь час збільшується

В Україні всього 64 225 ліжок для людей, які хворі на Covid-19, із них 41 739 мають кисень. За останній тиждень їхня кількість збільшилася на 7 тисяч. Наразі з усіх ліжок, які забезпечені киснем, вільні 26,5 тисяч. Про це на запитання Главкома відповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Тобто з загальної кількості ліжок із киснем є майже 65%. На уточнююче питання, коли буде 80% забезпеченість Covid-ліжок киснем, про що міністр говорив раніше, Степанов конкретно не відповів.

«Кількість ліжок із киснем весь час збільшується», – сказав очільник МОЗ.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав найефективніший метод боротьби з поширенням Covid-19. Також міністр розповів, що Україна очікує перший транш доз Covid-вакцин на початку 2021 року.

МОЗ оприлюднив план вакцинації українців від коронавірусу. 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса. Проте наша держава не входить до списку країн, які першими отримають вакцину.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило національний план вакцинації, згідно якого протягом 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців.

В Україні кількість випадків Covid-19 станом на 24 грудня перевищила мільйон, добовий приріст ─ майже 11,5 тисячі, проте кількість тих, хто одужав третю добу поспіль перевищує кількість тих, хто захворів. Госпіталізованих за добу знову майже 3 тисячі.