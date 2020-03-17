Разумков підписав закон про боротьбу з розповсюдженням коронавірусу



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Дмитро Разумков підписав закони щодо боротьби із поширенням коронавірусу в Україні

Законом запроваджується штраф до 170 тис. гривень за порушення правил карантину та позбавлення волі від п'яти до восьми років, якщо це призвело до загибелі людей

Голова Верховної Ради Дмитро Разуков підписав закон про боротьбу з розповсюдженням коронавірусу. Про це йдеться у повідомленні пресслужби парламенту.

Зокрема, законом запроваджується штраф до 170 тис. гривень за порушення правил карантину та позбавлення волі від п'яти до восьми років, якщо це призвело до загибелі людей, забороняється на період карантину нарахування пені за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг.

Факт запровадження карантину тепер належить до форсмажорних обставин, працівникам дозволяється йти в неоплачувану відпустку на його період.

Ухваливши зміни до законодавства, Рада звільнила на три місяці від ввізного мита і ПДВ імпортні поставки препаратів і медичних виробів, призначених для боротьби з коронавірусом і доручила Кабміну встановити доплати до зарплат медиків, які беруть участь у ліквідації захворювання.

Крім того, закон запроваджує відстрочку подання декларацій за 2019 рік до 1 червня через карантин і доручає Кабміну врегулювати недопущення стягнення іпотеки на його період.

Закон набуває чинності з дня опублікування і діятиме протягом 3 місяців.

Як повідомлялось, у вівторок Рада ухвалила законопроєкт №3219 про боротьбу з розповсюдженням коронавірусу.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До речі, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.