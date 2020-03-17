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    Підрозділи Операції об'єднаних сил готові до боротьби з коронавірусом

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    <p>Олександр Авраменко зазначив, що зараз збирають інфекційні та лікарські засоби, зокрема, передбачено трьохмісячний запас</p> - Підрозділи Операції об'єднаних сил готові до боротьби з коронавірусом

    Олександр Авраменко зазначив, що зараз збирають інфекційні та лікарські засоби, зокрема, передбачено трьохмісячний запас

    У кожному мобільному шпиталі розміщено кілька мобільних ізоляторів, у яких можливо помістити до 50 військовослужбовців

    Позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) готові до запобігання поширенню коронавірусу. Про це йдеться у відеозверненні керівника служби медичного забезпечення ООС Олександра Авраменка.

    Згідно з ним, у всіх військових мобільних шпиталях було проведено тренування з переходу установи на роботу в умовах суворого протиепідемічного режиму, виділено санітарно-транспортні засоби для евакуації військовослужбовців з підозрою на коронавірус.

    Зокрема, можлива аеромедична евакуація.

    У разі виявлення симптомів інфекції евакуація військовослужбовців буде проводитися до місцевих інфекційних лікарень, військових мобільних шпиталів, а також військово-медичного клінічного центру північного регіону в Харкові.

    Згідно з повідомленням, у кожному мобільному шпиталі розміщено кілька мобільних ізоляторів, у яких можливо помістити до 50 військовослужбовців.

    У разі масового зараження коронавірусом у військових частинах будуть запроваджені обсерваційні та карантинні режими, основним місцем для обсервації військовослужбовців буде Центральний військовий санаторій «Приморський» у Запорізькій області.

    Авраменко додав, що зараз збирають інфекційні та лікарські засоби. Зокрема, передбачено тримісячний запас.

    Керівник служби медичного забезпечення ООС зазначив, що найближчим часом планується забезпечення швидкими тестами для скринінгдіагностики в умовах мобільних шпиталів.

    «У всіх шести контрольних пунктах на лінії розмежування силами прикордонної служби з місцевими органами охорони здоров'я проводяться заходи з дистанційного виміру температури тіла всіх, хто перетнув КПВВ», - додав Авраменко.

    Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про прибуття 21 березня 1 млн швидких тестів для виявлення коронавірусної інфекції.

    КПВВ Володимир Зеленський президент коронавірус евакуація
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