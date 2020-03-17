Підрозділи Операції об'єднаних сил готові до боротьби з коронавірусом



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Олександр Авраменко зазначив, що зараз збирають інфекційні та лікарські засоби, зокрема, передбачено трьохмісячний запас

У кожному мобільному шпиталі розміщено кілька мобільних ізоляторів, у яких можливо помістити до 50 військовослужбовців

Позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) готові до запобігання поширенню коронавірусу. Про це йдеться у відеозверненні керівника служби медичного забезпечення ООС Олександра Авраменка.

Згідно з ним, у всіх військових мобільних шпиталях було проведено тренування з переходу установи на роботу в умовах суворого протиепідемічного режиму, виділено санітарно-транспортні засоби для евакуації військовослужбовців з підозрою на коронавірус.

Зокрема, можлива аеромедична евакуація.

У разі виявлення симптомів інфекції евакуація військовослужбовців буде проводитися до місцевих інфекційних лікарень, військових мобільних шпиталів, а також військово-медичного клінічного центру північного регіону в Харкові.

Згідно з повідомленням, у кожному мобільному шпиталі розміщено кілька мобільних ізоляторів, у яких можливо помістити до 50 військовослужбовців.

У разі масового зараження коронавірусом у військових частинах будуть запроваджені обсерваційні та карантинні режими, основним місцем для обсервації військовослужбовців буде Центральний військовий санаторій «Приморський» у Запорізькій області.

Авраменко додав, що зараз збирають інфекційні та лікарські засоби. Зокрема, передбачено тримісячний запас.

Керівник служби медичного забезпечення ООС зазначив, що найближчим часом планується забезпечення швидкими тестами для скринінгдіагностики в умовах мобільних шпиталів.

«У всіх шести контрольних пунктах на лінії розмежування силами прикордонної служби з місцевими органами охорони здоров'я проводяться заходи з дистанційного виміру температури тіла всіх, хто перетнув КПВВ», - додав Авраменко.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про прибуття 21 березня 1 млн швидких тестів для виявлення коронавірусної інфекції.