Пандемія коронавируса COVID-19 значно поліпшила якість повітря в світі



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Зниження рівня забруднення повітря були зареєстровані в великих містах Британії, Італії, Франції, Іспанії, Швейцарії та Чеської Республіки, а також поряд з цими країнами

Скорочення кількості машин на дорогах є головним фактором зниження забруднення повітря

У Європі зафіксували зниження рівня забруднення повітря через обмеження, викликані пандемією коронавирусу. Про це повідомляє Time.

Зазначається, що рівень забруднення повітря був визнаний «низьким» на всіх 165 майданчиках Великобританії, які регулярно контролюються Департаментом навколишнього середовища, продовольства і сільського господарства.

Зниження рівня забруднення повітря були зареєстровані в великих містах Італії, Франції, Іспанії, Швейцарії та Чеської Республіки, а також поряд з цими країнами.

Експерти кажуть, що скорочення кількості машин на дорогах є головним фактором зниження забруднення повітря.

«Ймовірно, ще занадто рано робити які-небудь остаточні висновки для Великобританії, оскільки рівні забруднення будуть ще змінюватися в залежності від погоди. Проте, зі зменшенням трафіку, забруднення повітря знижуватиметься», - заявив професор Університету Ессекса Ян Колбек.

Супутникові системи показують різке зниження викидів діоксиду азоту після введення карантинів в Італії та Китаї. Дані з Іспанії також показують, що рівні починають падати.

«Поточні дані по Мадриду показують набагато нижчі концентрації, ніж ті, що фіксуються зазвичай по неділях, коли на дорогах спостерігається невеликий трафік», - говорить професор Колбек.

Дані Європейського космічного агентства також показують різке скорочення викидів діоксиду азоту над північною Італією - епіцентром спалаху в країні.

«Зниження викидів діоксиду азоту над долиною річки По особливо помітні. Хоча можуть бути невеликі відмінності в даних через хмарного покриву і мінливої погоди, але ми впевнені, що спостережуване скорочення викидів збігається з карантином в Італії, що призвело до зниження трафіку і промислової активності», - заявив керівник місії супутника ESA Copernicus Sentinel-5P Клаус Зенера.





