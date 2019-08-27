Разумков прокоментував інформацію про «прем'єрство» Гончарука



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Дмитро Разумков Фото: Главком

Разумков зазначив, що щодо посад в уряді відбудуться консультації

Кандидатури на посаду прем'єр-міністра України і членів уряду буде погоджувати фракція «Слуги народу» у Верховній раді.

Про це заявив голова підготовчої депутатської групи та лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков.

За його словами, щодо питання кандидатур до нового уряду пройде окреме засідання фракції «Слуги народу».

«Рішення по прем'єр-міністру буде приймати Верховна рада дев'ятого скликання. Якщо ми говоримо про якісь інші кандидатури, які будуть працювати в уряді, то це відбудеться після консультацій», - заявив Разумков.

Він також зазначив, що Раді запропонують тимчасову спеціальну комісію з питань ветеранів.

«Вона створюється на рік і потім має бути продовжена її робота. Тому вона тимчасова. Перша підготовча група запропонувала на позицію глави Яну Зінкевич. Саме в такій формі ми будемо пропонувати створити тимчасову спеціальну комісію», - підкреслив Разумков.

Відзначимо, сьогодні в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент Володимир Зеленський подасть Верховній раді кандидатуру Олексія Гончарука на посаду голови нового уряду.