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    Разумков скликав позачергове засідання Ради на вівторок

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    Засідання парламенту проведе перший заступник голови Верховної Ради&nbsp;Руслан Стефанчук - Разумков скликав позачергове засідання Ради на вівторок
    Засідання парламенту проведе перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук
    Фото: glavcom.ua

    Рада збереться на позачергове засідання, щоб розблокувати судову реформу

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового пленарного засідання парламенту на вимогу президента України. Засідання відбудеться, як і планувалося, 20 липня о 14:00.

    У порядку денному – розгляд 10-ти проєктів постанов щодо скасування рішень Верховної Ради про ухвалення законів, які стосуються реформи судочинства (законопроекти №3711-д, №5068, №5069) та трансформації «Укроборонпрому» (№3822).

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    Разумков скликав позачергове засідання Ради на вівторок
    Разумков скликав позачергове засідання Ради на вівторок
    Разумков скликав позачергове засідання Ради на вівторок

    Також Разумков доручив провести засідання першому заступнику голови парламенту Руслану Стефанчуку.

    Прессекретар голови парламенту Ольга Туній повідомила, що протягом 20-21 липня Разумков перебуватиме у дводенній відпустці за сімейними обставинами.

    16 липня Разумков попередив нардепів, що наступного тижня їх покличуть на роботу. Попри те, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков 16 липня закрив п’яту сесію парламенту, того ж дня стало відомо, що депутати можуть зібратися іще раз у найближчий час.

    Додамо, що в останній день пленарного тижня, нардепи призначити нового очільника МВС – цю посаду обійняв нардеп від «Слуги народу», очільник комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

    Офіційно п’ята сесія Верховної Ради IX скликання звершується 23 липня. За даними голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, упродовж п’ятої сесії парламент розглянув майже 700 законопроєктів, з яких 170 Рада ухвалила в цілому та 110 – за основу.

    Теги: Верховна Рада депутат судова реформа Дмитро Разумков Руслан Стефанчук парламент
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    Разумков скликав позачергове засідання Ради на вівторок