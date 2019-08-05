Разумков заявив, що в Раді буде обговорюватися особливий статус для Донбасу
Разумков зазначив, що проблема Донбасу не вирішується законами
Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков визнав, що повернути мир на Донбас прийняттям будь-яких законів неможливо.
Про це він заявив в інтерв'ю російському виданню «КоммерсантЪ».
«Це одна з ключових проблем в країні. Всі ми хотіли б, щоб настав мир, щоб Донбас і Крим повернулися в Україну. На жаль, це не вирішується законами», - сказав Разумков, відповідаючи на питання про мир на Донбасі.
При цьому він зазначив, що в новій Верховній Раді буде обговорюватися особливий статус для Донбасу, але повторив, що у проблемі війни це не питання законів.
«Це законодавча частина (особливий статус для Донбасу - ред.). Цей момент обговорення в стінах Верховної ради явно теж буде, але в цій проблемі, в війні це не питання законів. Це питання бажання. Бажання закінчити цю війну. В української сторони воно є. На жаль, не у всіх учасників цього процесу ми спостерігаємо це бажання», - сказав Разумков.
«Тут більше питання дипломатії, санкцій тиску, питання внутрішньої політики, пов'язані з боротьбою з корупцією, з інформаційною політикою, з економікою, інфраструктурою, соціальною політикою. Це цілий комплекс завдань, які потрібно буде виконати і які дозволять швидше повернути тимчасово окуповані території», - додав він.
Як повідомлялось, партія «Слуга народу» може обрати новим спікером Верховної Ради главу політичної сили Дмитра Разумкова.
Крім того, на посаду першого заступника спікера парламенту Разумков пропонуватиме представника президента у Верховній Раді Руслана Стефанчука.