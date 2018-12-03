Реанімаційний Пакет Реформ закликає ухвалити законопроект про адвокатуру та адвокатську діяльність



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Законопроект «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» покликаний вирішити важливі проблеми в адвокатурі, що спричинені недосконалістю чинного закону і практикою його застосування

Президент України вніс до Верховної Ради законопроект №9055, як невідкладний - 6 вересня 2018 року

Реанімаційний Пакет Реформ закликає ухвалити проект нової редакції Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» №9055 у першому читанні. Про це йдеться на сайті РПР.

Зазначається, що президент України вніс до Верховної Ради законопроект №9055, як невідкладний - 6 вересня 2018 року.

Законопроект «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» покликаний вирішити важливі проблеми в адвокатурі, що спричинені недосконалістю чинного закону і практикою його застосування, передусім:

подолати недемократичність у формуванні та організації діяльності органів адвокатського самоврядування як на національному, так і на регіональному рівнях;

усунути штучні і незаконні бар’єри та обмеження, що ускладнюють доступ до професії адвоката і створюють корупційні ризики, зокрема, шляхом запровадження письмового анонімного тестування, фіксації його перебігу технічними засобами та ведення протоколу;

посилити гарантії адвокатської діяльності та привести етичні норми діяльності адвоката у відповідність до міжнародних стандартів;

забезпечити незалежне адміністрування Єдиного реєстру адвокатів України, який за 2012-2018 рр. перетворився на потужний інструмент тиску на адвокатів, зокрема, шляхом незаконного позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю поза дисциплінарною процедурою, маніпуляцій з метою впливу на вибори до органів адвокатського самоврядування;

запровадити прозорий бюджетний процес національних та регіональних органів адвокатського самоврядування.

Окрім прогресивних положень, що покликані вирішити проблеми в адвокатурі, законопроект також містить певні недоліки, зокрема:

припинення права на заняття адвокатською діяльністю на підставі систематичного порушення правил адвокатської етики та/або норм цього Закону, що підриває авторитет адвокатури та адвокатської професії (п. 3 ч. 2 ст. 37) без визначення відповідних понять у Законі;

поєднання статусу адвоката із статусом державного службовця, зокрема, щодо:

надання адвокатом, який працює в органі державної влади, іншому державному органі або органі місцевого самоврядування правничої допомоги цьому органу поза межами адвокатської діяльності (ст. 30);

одночасне поширення на адвоката правил адвокатської етики та правил етичної поведінки державних службовців (ч. 7 ст. 30) у разі роботи адвоката в органі влади (ст. 30);

поєднання присяги адвоката (ч. 1 ст. 10) з присягою державного службовця (ч. 1 ст. 36 Закону “Про державну службу”) у разі роботи адвоката в органі влади (ст. 30);

можливості притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності як адвоката (ч. 8 ст. 30);

зміни до Кримінального процесуального кодексу, які з одного боку, дадуть стороні захисту затягувати розслідування та розгляд справ, а з іншого боку – створюють загрозу безпідставного покарання адвокатів внаслідок невичерпності переліку дій, які можуть вважатися зловживанням правами.

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Ці недоліки можуть та повинні бути виправлені під час доопрацювання законопроекту «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» №9055 до другого читання.

Враховуючи вищезазначене, Реанімаційний Пакет Реформ закликає:

членів Комітету з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради України рекомендувати законопроект “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” № 9055 до ухвалення в першому читанні;

народних депутатів України підтримати законопроект № 9055 у першому читанні і доопрацювати його до другого читання з урахуванням зауважень і пропозицій експертного середовища.

Як повідомлялося, провідні юридичні фірми підтримали законопроект №9055 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».