Ключові посади з комунікації в адміністрації Байдена займатимуть жінки

Головою пресслужби Білого дому може стати Джен Псакі, яка раніше відповідала за комунікацію у Держдепартаменті

Кандидатки тісно пов'язані з Джо Байденом і Демократичною партією

Обраний президент США Джо Байден, заявив про свій намір створити команду з комунікацій Білого дому, в якій ключові пости займуть лише жінки.

Про це йдеться на сайті Biden-Harris Presidential Transition.

«Пряме і правдиве спілкування з американським народом є однією з найважливіших обов'язків президента, і на цю команду буде покладена величезна відповідальність за комунікацію американського народу з Білим домом. Я гордий повідомити сьогодні про першу команду з комунікацій, що складається лише з жінок», – заявив Байден.

Так, майбутнім прессекретарем Білого дому має стати Джен Псакі, яка з 2011 по 2013 року працювала речницею експрезидента Барака Обами, а потім була представником Держдепу.

Колишній політичний аналітик NBC і MSNBC Карін Жан-П'єр стане головною заступницею прес-секретаря.

Кейт Бедінгфілд обійме посаду директорки із комунікацій Білого дому, а Пили Тобар буде працювати її заступницею.

Старший радник передвиборчого штабу Байдена Ешлі Етьєн буде призначена на посаду директорки з комунікацій віцепрезидентки Камали Гарріс, а Симона Сандерс займе пост старшої радниці та головного прессекретаря Гарріс

Всі ці жінки тісно пов'язані з Байденом і Демократичною партією: вони працювали з ним, або в адміністраціях президентів-демократів Обами та Клінтон.

До слова, у суботу Байден підвернув ногу під час гри з собакою.

Медики виявили у Байдена дві тріщини в кістках ноги після падіння. Ймовірно, обраному президенту США знадобиться носити гомілковостопний ортез протягом декількох тижнів

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп розглядає можливість оголосити про намір балотуватися на пост глави у 2024 році під час церемонії інавгурації Джо Байдена в січні наступного року.