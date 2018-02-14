Речник Путіна робить суперечливі заяви щодо програми переозброєння

Пєсков не знає, чи затверджена програма переозброєння РФ

Сьогодні речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що державна програма щодо переозброєння збройних сил на 2018-2027 роки була підписана Володимиром Путіним іще минулого року. При цьому вона вступила в силу на початку цього року. За словами Пєскова, зважаючи на питання державної таємниці, він не може повідомити об’єми програми



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Дмитро Пєсков

Пєсков не знає, чи затверджена програма переозброєння РФ

Сьогодні речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що державна програма щодо переозброєння збройних сил на 2018-2027 роки була підписана Володимиром Путіним іще минулого року. При цьому вона вступила в силу на початку цього року.

За словами Пєскова, зважаючи на питання державної таємниці, він не може повідомити об’єми програми переозброєння і її тривалість. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Однак російське видання «Ведомости» в статті від 14 лютого 2018 року повідомляли про те, що програма переозброєння до 2027 року іще не підписана. Видання в тому числі посилалася на заяву Дмитра Пєскова про те, що програма на даний момент допрацьовується різними відомствами.