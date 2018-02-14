Речник Путіна робить суперечливі заяви щодо програми переозброєння
- Сьогодні, 18:49
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Дмитро Пєсков
Пєсков не знає, чи затверджена програма переозброєння РФ
Сьогодні речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що державна програма щодо переозброєння збройних сил на 2018-2027 роки була підписана Володимиром Путіним іще минулого року. При цьому вона вступила в силу на початку цього року.
За словами Пєскова, зважаючи на питання державної таємниці, він не може повідомити об’єми програми переозброєння і її тривалість. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Однак російське видання «Ведомости» в статті від 14 лютого 2018 року повідомляли про те, що програма переозброєння до 2027 року іще не підписана. Видання в тому числі посилалася на заяву Дмитра Пєскова про те, що програма на даний момент допрацьовується різними відомствами.