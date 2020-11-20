Європейський інвестбанк виділить 440 млн євро на відновлення інфраструктури Донбасу

Програма, зокрема, орієнтована на об'єкти, що розміщені на підконтрольних Україні територіях в Донецькій і Луганській областях

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) схвалив два кредитних проєкти для України на 440 млн євро. Гроші скерують на відновлення інфраструктури Донбасу.

Відповідне рішення ухвалила рада директорів банку.

340 млн євро виділять в межах «Програми відновлення». Гроші мають направити на створення, відновлення та поліпшення громадських будівель, зокрема адміністративних будівель, шкіл, медичних центрів і лікарень, державних доріг і мостів, а також на постачання комунальних послуг.

Програма, зокрема, орієнтована на об'єкти, що розміщені на підконтрольних Україні територіях в Донецькій і Луганській областях, а також чотирьох прилеглих областей — Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської та міськрад в інших областях, щоб ті могли впоратися з припливом внутрішніх переселенців.

Зазначається, що фінансування передбачається для таких секторів, як вода і водопостачання, енергетика, містобудування, транспорт.

В ЄІБ нагадали, що цьому проєкту передував успішний проєкт відновлення на 200 млн євро. Як перший, так і другий кредити передбачені Спеціальним планом дій ЄІБ для України із загальним фінансуванням у 3 млрд євро.

Ще 100 млн євро нададуть окремо на розвиток доріг. Їх скерують на реконструкцію автошляхів на Луганщині:

Т-13-02 КПП «Танюшівка» — Старобільськ — Бахмут;

Р-66 КПП «Демино — Олександрівка» — Сватове — Лисичанськ.

Ремонт дозволить поліпшити регіональне сполучення та зміцнити позиції сільського господарства, вважають у ЄІБ. Там підрахували, що загалом на реконструкцію потрібно 160 млн євро.