Рекордсмен мажоритарки обурений тим, що виборці не оцінили його і дали лише 70%



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Народний депутат Антон Яценко

Яценко: Люди зі мною пов’язують зміни на краще, і я… останню сорочку віддам

Народний депутат Антон Яценко на 200-му окрузі в Черкаській області з центром в Умані встановив рекорд цих виборів на мажоритарці. Депутат без підтримки жодного партійного бренду набрав 69% голосів, випередивши найближчого переслідувача – кандидата від «Слуги народу» – на 55%. Але сам депутат-рекордсмен в інтерв’ю «Главкому» заявив, що не задоволений результатом і провів розбір польотів, бо, «враховуючи, скільки зробив для округу», розраховував на всі 90%.

«Ми постійно працювали і зробили з депресивного регіону такий, який займає перше місце з розвитку туризму, – пояснює свій успіх Яценко. – Ті, хто у нас побував і багато бачив, порівнюють тільки з двома місцями – Дубаєм та Сингапуром. Я називаю округ своїм, причому не так, як місцеві царьки, які тільки все викачують з території. Люди зі мною пов’язують зміни на краще, і я їх за шість років жодного разу не підвів і не підведу, останню сорочку віддам».

При цьому Яценко заперечує домовленості з іншими партіями про «зачистку» округу від конкурентів: «Ні з ким у мене домовленостей не було і бути не могло. Щодо «Слуги народу», так їхні мажоритарники по всій країні не вели кампанію, а тим не менш хтось виграв, а хтось програв. У нас був кандидат від невеликої «Сили і честі», лідер якої Смешко, сам (кандидат) родом з мого округу і вчився в Умані, але він набрав менше 7%. Я маю підтримку людей не тому, що я хороший і красивий, а тому що ми багато вирішили проблем інфраструктурного розвитку регіону. І неправда, що я тільки ставлю лавочки: я є співавтором закону про Дорожний фонд, автором закону про скасування «закону Савченко». Не думаю, що переможцю виборів «Слузі народу» з такою кількістю депутатів потрібен мій один голос, тож я буду працювати, як і працював».

На зауваження, що в разі урізання бюджетних субвенцій на округ йому буде важче реалізовувати всі його проекти, депутат каже, що залучає й сторонні кошти – через гранти Євросоюзу та міжнародні фонди.

Зазначимо, що Яценко – нардеп, якого вважали королем схем, пов’язаних з тендерними держзакупівлями. Сам він ці звинувачення заперечує. До парламенту обирався від БЮТ та Партії регіонів, а в парламенті останнього скликання Яценко входив до складу групи мажоритарників «Відродження». І був ледь не найдисциплінованішим її представником. Поки його колеги прогулювали засідання, Яценко віртуозно тиснув кнопки і за себе, і за інших, заслуживши звання «Кнопкодав року» від руху «Чесно».