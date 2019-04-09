Релігієзнавець: Вибори президента продемонстрували створення нової релігії – войовничий секуляризм



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оксана Горкуша, релігієзнавець, Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАНУ

На думку релігієзнавця Оксани Горкуші, на виборах 31 березня українці не голосували за християнські цінності

Сьогодні українці перебувають у вульгарно-утилітарній системі, в якій цінність людини нульова. Ми всі тепер спостерігаємо народження нової релігії войовничого секуляризму. Християнство з його ціннісним базисом, з його світоглядною матрицею мало вплинуло на результати виборів президента. Таку оцінку дала релігієзнавець, Інститут філософії ім. Сковороди НАНУ, Оксана Горкуша під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Всі зараз перебувають в стресовій ситуації і не можемо зрозуміти, що відбувається в державі. «Ми казали, що найбільше люди довіряють церкві, волонтерам, але раптом ми побачили, що наші громадяни довіряють телевізору та Інтернету. Сьогодні ми з вами є свідками створення нової релігії – войовничого секуляризму. Тобто ми думали, що існуємо в християнській релігії, а на повірку з’ясувалося, що християнство з його ціннісним базисом, з його світоглядною матрицею мало вплинуло на результати виборів президента», - говорить Горкуша.

На її думку, громадяни не голосували за християнські цінності. «Вони проголосували за вульгарний утилітаризм помножений на легковажний інфантилізм. Громадяни так довго боялися клерикалізації суспільства, освіти, що свідомість людини буде кимось тоталітарно підпорядкована, і маємо те, що свідомість уже стала підпорядкована певним каналам і інформаційним потокам. Найлегше сповідувати програму, яка не потребує включення в дійсність людини, лише перебування у віртуальному просторі, яке не потребує жодної жертви для людей», - каже Горкуша.

Християнство є хорошою альтернативою, адже пропонує іншу парадигму. «У вульгарно-утилітарній системі людина - ніхто. Вона фактично той самий гвинтик. А в ідеології християнства людина- - суб’єкт, і вона є творцем Отця Господнього в дійсності. Цінність людини у вульгарному утилітаризмі нульова, вона повинна тільки знати, скільки вона заробила матеріальних благ, наскільки вона може впливати на ситуацію. Але ми не знаємо, хто керує і хто переключає канали, щоб нав’язати дійсність країни мрій. Я вжила термін вульгарний утилітаризм помножений на легковажний інфантилізм. Суспільство надзвичайно втомлене за п’ять років війни, люди емоційно виснажені і не можуть сприймати реальність, тому є бажання втекти. І тут з картинки їй пропонують іншу віртуальну реальність. Але треба пам’ятати твір Карла Коллоді «Пінокіо» (аудіокнига частина 1, частина 2), де дерев’яний хлопчик на своєму шляху до становлення себе як дитини потрапляє до рук шахрая, який пропонує йому країну мрій. Сьогодні ми всі це саме переживаємо. Треба повертати цінність, сенс, бо сьогодні нам замість героїв пропонують персонажі», - підсумувала Горкуша.

Переглянути запис прес-конференцію: