У Харкові коронавірусний колапс, а в.о. міського голови відпочиває в Туреччині? (фото)

Терехова журналісти «зловили» на фотооб’єктив, як він ніжиться на пляжі

Останніми тижнями в Україні лютує пандемія. Дуже складна ситуація з коронавірусом спостерігається по всій країн і в Харкові зокрема. Не всіх важких пацієнтів можуть госпіталізувати, лікарні переповнені. Тим часом журналісти «зловили» на фотооб’єктив секретаря Харківської міськради в компанії депутата Харківської облради, екскерівника «Харьковских Известий» Ганною Кузнєцовою за відпочинком в елітному готелі Туреччини.

Відповідні фото опублікував Telegram-канал «Харьков. Бои без правил».

На фото видно, як Терехов проходжується холом готелю у компанії Анни Кузнєцової. Також в об'єктив камери потрапив Терехов, який засмагає у шезлонгу.

Раніше цей же Telegram-канал опублікував у себе інформацію про те, що Терехов зупинився в готелі Maxx Royal Belek Golf Resort і заплатив понад 10 тисяч євро. Готель позиціонується як «розкішний готель для найвимогливіших туристів».

Видання RegioNews наагадує, що 5 квітня депутат Харківської міськради Аліна Мустафаєва повідомила, що Ігор Терехов в суботу ввечері полетів на відпочинок у Туреччину.

Вона заявила, що вважає неправильним кидати місто, коли цифри хворих весь час зростають. «Нам потрібно кинути всі сили для того, щоб взяти під контроль ситуацію. Нам потрібно боротися з цією напастю, і відпочивати як раз зараз не час», – сказала Мустафаєва.

А у вівторок 6 квітня сам Терехов розмістив у своєму Telegram-каналі інформацію про те, що він перебуває з робочим візитом на турецькому заводі по виробництву автобусів «Карсан».

Нагадаємо також, що останні два тижні Харків знаходиться на межі катастрофи через темпи поширення коронавірусу. Кожен день в місті фіксуються нові антирекорди. За минулу добу зафіксовано 869 випадків. Для порівняння, днем раніше було 697.

Хворих з Харкова, яких не змогли госпіталізувати в лікарні міста, везуть в медзаклади області. Крім того, за даними перевірки НСЗУ, фактична кількість ліжок для госпіталізації хворих коронавірусом не відповідає заявленому у двох міських лікарнях і двох відомчих лікарнях «Укрзалізниці».

Весь цей час міська влада відмовляється вводити «червону зону». Зазначимо, що усі показники для цього вже кілька днів як перевищені. Крім того, серйозно зросла кількість госпіталізацій дітей з тяжкою формою хвороби.

Тим часом у Львові продовжили посилений карантин. Також Чернігів і Тернопіль вводять додаткові карантинні обмеження.

В Україні зафіксовано 19 419 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Станом на 7 квітня в «червоній» зоні карантину перебувають Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області. Зазначимо, що Чернігів і Тернопіль вводять додаткові карантинні обмеження.

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