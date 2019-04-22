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    Республіка Корея готується до масштабних закупівель озброєння в США

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    <p>Планується придбання озброєння в США на суму в 8,8 млрд доларів</p> - Республіка Корея готується до масштабних закупівель озброєння в США

    Планується придбання озброєння в США на суму в 8,8 млрд доларів

    Сеул цікавлять літаки і гелікоптери

    Протягом наступних п’яти-шести років Республіка Корея може придбати в США озброєння на суму в 8,8 млрд доларів.

    Перш за все мова йде про придбання авіаційної техніки, пише ресурс Defense News.  

    Саме це має дозволити Сеулу перебрати на себе командування в плануванні і проведенні військових операцій на Корейському півострові до 2022 року. Так, Республіка Корея може закупити іще 20 винищувачів F-35A на додачу до вже запланованих до купівлі 40 винищувачів цього типу. Контракт на закупівлю може бути підписаний вже в 2021 році.

    Окремо в період 2019-2023 років Республіка Корея може купити в США літаки контролю за ситуацією в повітрі і на землі. Мова йде про літаки JSTARS, покупка яких може обійтися в 1,7 млрд доларів. Також корейські ВПС вивчають можливість придбання від шести до восьми літаків радіоелектронної боротьби EA-18G. Сеул хотів би отримати додатково 24 ударних гелікоптери AH-64E на додачу до 36 гвинтокрилів цього ж класу, які були куплені в 2013 році.

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