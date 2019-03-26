Республіканці в Сенаті заблокували резолюцію про публікацію доповіді Мюллера
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Генпрокурор Вільям Барр зараз працює з Мюллером, аби визначити, що з доповіді можна публічно публікувати, а що ні
Лідер республіканської більшості в Сенаті США Мітч Макконел у понеділок заблокував внесену лідером демократів пропозицію, яка вимагає оприлюднення всієї доповіді спеціального прокурора Роберта Мюллера.
Про це повідомило американське видання The Hill.
Як уточнює газета, лідер демократичної меншості Чарльз Шумер звернувся до Сенату з проханням прийняти резолюцію, подібну до тієї, що була затверджена в Палаті представників, щодо оприлюднення повного звіту спецпрокурора Мюллера. При цьому підкреслювалося, що резолюція не носитиме примусового характеру.
«Незалежно від того, чи є ви прихильником президента Трампа… немає поважних причин не зробити доповідь спецпрокурора публічною. Це простий запит забезпечити прозорість – не більше, й не менше», - заявив Шумер під час виступу в залі засідань.
Натомість, лідер республіканців Мітч Макконелл заблокував ініціативу демократів. Він заявив, що генпрокурор Вільям Барр зараз працює з Мюллером, аби визначити, що з доповіді можна публічно публікувати, а що ні.
«Спеціальному прокурору й Міністерству юстиції слід дозволити завершити свою роботу професійно», - заявив Макконел.
Він підкреслив, що на сьогодні генпрокурор дотримується своїх зобов'язань перед Конгресом.
«Одне з цих зобов'язань полягає в тому, що він має намір оприлюднити якомога більше інформації», - підкреслив Макконел.
Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, який майже два роки очолював розслідування щодо втручання РФ у президентські вибори 2016 року, не знайшов доказів змови кампанії Дональда Трампа з росіянами, а також обструкції правосуддю.
Також доповідь Мюллера «не містить рекомендацій для будь-яких додаткових обвинувальних актів».
Трамп відреагував на результати розслідування Мюллера, заявивши про «повне виправдання».
У Конгресі США тепер хочуть, щоб глава мін’юсту дав пояснення щодо звіту Мюллера.
Нагадаємо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.
Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.