Республіканці в Сенаті заблокували резолюцію про публікацію доповіді Мюллера



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Генпрокурор Вільям Барр зараз працює з Мюллером, аби визначити, що з доповіді можна публічно публікувати, а що ні

Лідер республіканської більшості в Сенаті США Мітч Макконел у понеділок заблокував внесену лідером демократів пропозицію, яка вимагає оприлюднення всієї доповіді спеціального прокурора Роберта Мюллера.

Про це повідомило американське видання The Hill.

Як уточнює газета, лідер демократичної меншості Чарльз Шумер звернувся до Сенату з проханням прийняти резолюцію, подібну до тієї, що була затверджена в Палаті представників, щодо оприлюднення повного звіту спецпрокурора Мюллера. При цьому підкреслювалося, що резолюція не носитиме примусового характеру.

«Незалежно від того, чи є ви прихильником президента Трампа… немає поважних причин не зробити доповідь спецпрокурора публічною. Це простий запит забезпечити прозорість – не більше, й не менше», - заявив Шумер під час виступу в залі засідань.

Натомість, лідер республіканців Мітч Макконелл заблокував ініціативу демократів. Він заявив, що генпрокурор Вільям Барр зараз працює з Мюллером, аби визначити, що з доповіді можна публічно публікувати, а що ні.

«Спеціальному прокурору й Міністерству юстиції слід дозволити завершити свою роботу професійно», - заявив Макконел.

Він підкреслив, що на сьогодні генпрокурор дотримується своїх зобов'язань перед Конгресом.

«Одне з цих зобов'язань полягає в тому, що він має намір оприлюднити якомога більше інформації», - підкреслив Макконел.

За процедурою, що діє в верхній палаті Конгресу США, будь-який сенатор може запропонувати на розгляд для одностайного ухвалення законопроект, резолюцію чи номінацію. Але водночас, будь-який інший сенатор може заблокувати цю ініціативу.