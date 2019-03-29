Рейтингове агентство Fitch оштрафували в ЄС на 5,13 млн євро



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Три дочірні компанії Fitch порушили правила щодо конфлікту інтересів у період з 2013 по 2018 рік

Фінансовий регулятор ЄС наклав штраф на агентство Fitch у розмірі 5,13 мільйона євро за порушення правил робити на фінансовому ринку, яке призвело до виникнення конфлікту інтересів.

Про це повідомляє європейський фінансовий регулятор.

Там зазначають, що виявили, що три дочірні компанії Fitch порушили правила щодо конфлікту інтересів у період з 2013 по 2018 рік.

Зазначається, що власник 20% акцій Fitch одночасно входив до наглядових рад трьох дочірніх компаній Fitch. Як наслідок, у нього міг виникнути конфлікт інтересів, адже він не був зацікавлений у неупередженій діяльності в якості члена наглядових рад компаній.

Зазначається, що штрафи виписали дочірнім компаніям Fitch на загальну суму 5,13 мільйона євро, що стало рекордно великим штрафом для компанії.