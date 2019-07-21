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    Режисер скандального фільму про Україну попросив Путіна стати його кумом

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    Режисер Олівер Стоун попросив Путіна хрестити його дочку - Режисер скандального фільму про Україну попросив Путіна стати його кумом
    Режисер Олівер Стоун попросив Путіна хрестити його дочку

    Стоун пообіцяв «зробити» дочку православною

    Американський режисер, сценарист і продюсер Олівер Стоун попросив російського президента Володимира Путіна хрестити його дочку. Це прохання він висловив під час інтерв'ю з російським лідером.

    Стенограму розмови розмістили на сайті Кремля.

    Під час інтерв'ю Стоун згадав, що Путін хрестив доньку Віктора Медведчука, голови політради партії «Опозиційна платформа — За життя» та керівника адміністрації другого президента України Леоніда Кучми. Путін відповів, що бути хрещеним батьком завжди «велика честь». Режисер припустив, що російський лідер хрестив більше сотні дітей, але президент РФ відповів, що їх одиниці.

    Коли Стоун попросив Путіна хрестити його 22-річну дочку, президент поцікавився, чи хоче вона бути православною, на що режисер відповів «ми зробимо її». Путін зазначив, що спочатку потрібно запитати її саму.

    Режисер також зазначив, що його дочка вихована «в християнській традиції» і він вважає, що сьогодні молоді люди в Америці «в певному сенсі зіпсовані». Стоун додав, що «шокований тим, як мислить молоде покоління».

    «Вони дуже багато приймають як належне. Мислення, парадигма, дуже багато коментарів на телебаченні — все присвячено гендеру, статі. Люди постійно зараз ідентифікують себе по-різному в соціальних мережах: «я - той», «я — той», «я — трансгендер» або «цісгендер» — і незрозуміло взагалі, що відбувається. Дуже багато зараз на цьому зациклено», — сказав режисер. 

    Путін президент трансгендер
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