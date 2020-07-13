Резніков пояснив ідею залучення миротворців ОБСЄ на Донбасі



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Резніков: Серед представників місії ОБСЄ, з якими я стикаюся під час Мінського процесу, я не бачив жодного росіянина, рівно як і українця

Віцепрем’єр нагадав: питання, хто буде брати участь в миротворчій місії – питання мандату ОБСЄ

Віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який очолював українську делегацію на переговорах щодо Донбасу в Берліні прокоментував останні перемовини з росіянами.

«Я хочу нагадати, що ОБСЄ складається з учасників – всі країни Європи плюс США. І до неї входять і Україна, і Росія як держави. Серед представників місії ОБСЄ, з якими я стикаюся під час Мінського процесу, я не бачив жодного росіянина, рівно як і українця. Бо це просто було б нелогічно на території військового збройного конфлікту за участі РФ на території України», - зазначив Рєзніков, коментуючи питання можливого введення миротворців ОБСЄ, а не ООН.

За словами віцепрем’єра, на сьогодні йому, принаймні, відомі два варіанти можливих миротворчих місій. «Перший варіант – миротворці ООН, він більш відомий і застосовувався на практиці. Є місії з так званих «створення миру» та «підтриманню миру». «Створення миру» – по суті, силові акції, які є дуже малоймовірними на тих територіях. А от «підтримання миру» цілком можливе за умови, якщо Радбез ООН погодиться», - зазначив він і додав, що спочатку буде направлена оціночна місія, і після цього прийняте остаточне рішення, бо це люди, фінанси тощо.

«Можливість введення миротворчих сил ОБСЄ, тільки передбачена документами, які регулюють діяльність цієї організації, але на практиці цього ніколи не було», - підкреслив Рєзніков.

Віцепрем’єр зауважив, що світ змінився і ми живемо за нових обставин, маючи ситуацію з гібридною війною. «Світ змінився через коронавірус, початок агресії з боку РФ, на яку ніхто не розраховував в 2014 році, і багато чого іншого. Тому не треба боятися думати про пошук нових нестандартних рішень, які раніше ніколи не робилися», - підкреслив він.

Рєзніков нагадав: питання, хто буде брати участь в миротворчій місії – питання мандату ОБСЄ. «Або ж тоді треба ставити питання – чи ми довіряємо ОБСЄ в цілому, чи ні. Якщо ні, то якій міжнародній інституції ми довіряємо? Іншої немає. Тому не треба нічого боятися, треба шукати нестандартні рішення, інакше ми не вийдемо з цього замкнутого кола», - резюмував він.

Нагадаємо, 3 липня відбулась зустріч політичних радників «нормандської четвірки» в Берліні. За підсумками 11 годин перемовин, Україна, Франція та Німеччина зайняли консолідовану позицію, в той час як Росія взяла паузу, аби підготувати свою відповідь. Українську сторону на зустрічі представляли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який очолював делегацію. За кілька днів після Берліну Резніков традиційно брав участь у черговому засіданні ТКГ, які зараз відбуваються в онлайн-режимі. На ній було погоджено 13 ділянок для розмінування та відкриття двох пунктів пропуску в Луганській області. Проте сторони в черговий раз не змогли домовитись щодо обміну затриманими особами.