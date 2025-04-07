Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня

Президент США Дональд Трамп погрожує Китаю запровадженням додаткових 50% мит та зупинку всіх перемовин

Президент підписав скандальний закон, петиція проти якого зібрала потрібні 25 тис. голосів. Українські біженці в ЄС можуть опинитися під загрозою через потенційне перемирʼя. Україна націоналізувала активи російського олігарха Дерипаски на понад 2 млрд грн. ЄС хоче відмовитися від американських Visa і Mastercard, PayPal та Alipay. Трамп погрожує Китаю додатковими митами та зупинкою всіх перемовин.

«Главком» зібрав найактуальніші новини за 7 квітня, аби ви були в курсі подій.

Президент підписав скандальний закон, петиція проти якого зібрала потрібні 25 тис. голосів

Президент України Володимир Зеленський підписав сьогодні, 7 квітня, закон про посилення захисту прав добросовісного набувача.

Варто зазначати, що петиція з вимогою ветувати закон, яка зʼявилася 17 березня, набрала 25 тис. необхідних голосів. Далі її мав розглянути президент, однак цього не сталося. Після підписання закон оприлюднюється і набирає чинності.

Як відомо, 20 лютого правовий комітет Верховної Ради схвалив до другого читання скандальний проєкт №12089. Законодавча ініціатива передбачає обнулення претензій до тих, хто зумів заволодіти ділянкою у лісі чи на узбережжі, якщо з моменту її привласнення пройшло 10 років і вони потрапили у приватні руки. Це означає: щойно парламент підтримає цей проєкт, а президент підпише – такі оборудки з нерухомістю, які відбулися за останнє десятиліття, узаконять.

Українські біженці в ЄС можуть опинитися під загрозою через потенційне перемирʼя

Мільйони українських біженців, які перебувають у країнах Європейського Союзу, можуть втратити правовий статус, якщо в Україні буде припинення вогню. ЄС поки не розробив план на цей випадок.

Зазначається, що директива ЄС про тимчасовий захист стала порятунком для понад 4 млн українців, які виїхали через війну. Вона дозволяє країнам ЄС надавати українцям житло, роботу і доступ до послуг.

Україна націоналізувала активи російського олігарха Дерипаски на понад 2 млрд грн

Україна націоналізувала на понад 2 млрд грн активів олігарха РФ Олега Дерипаски. Йдеться про понад 550 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений в Україні ще до початку повномасштабної війни.

Як повідомили у СБУ, зазначені боксити та глиноземи з того часу зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, яким раніше володів Дерипаска.

Трамп погрожує Китаю додатковими митами та зупинкою всіх перемовин

Президент США Дональд Трамп погрожує Китаю запровадженням додаткових 50% мит та зупинку всіх перемовин. Як передає Главком, про це він повідомив у Truth Social.

Як відомо, Китай анонсував підвищення мит на імпортні товари, що походять зі США, у відповідь на мита, запроваджені Трампом. Тож очільник США вирішив відреагувати на такий крок.

ЄС хоче відмовитися від американських Visa і Mastercard, PayPal та Alipay

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард закликала звільнитись від платіжних систем США та китайських платформ, таких як Visa, Mastercard, PayPal і Alipay. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Business Today.

Лагард заявила, що Європа повинна створити власну альтернативу для забезпечення фінансового суверенітету, назвавши це «маршем до незалежності».