Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»

Британцям радять бути готовими до можливих відключень електроенергії

У Великій Британії громадян попередили про можливі диверсії від Росії

Побоювання щодо можливого плану Росії саботувати енергетичні трубопроводи Великої Британії змусили радників з безпеки попередити сім'ї про необхідність підготувати 72-годинний «набір для виживання». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

За даними джерел видання, британцям радять бути готовими до можливих відключень електроенергії та завбачливо подбати про наявність «набору для виживання» на 72 години.

Велика Британія залежить від імпорту енергоресурсів через екологічні цілі країни та закриття вугільних електростанцій. Зазначається, що майже 40% газу імпортується з Норвегії через трубопровід «Лангелед», довжина якого становить 1220 км.

Побоювання стосовно можливого саботажу виникло після виявлення російського розвідувального корабля «Янтарь» у Північному морі, що може свідчити про загрозу для енергетики. Експерти рекомендують британським домогосподарствам зібрати набір для виживання.

набір для виживання фото: Daily Mail

До нього мають увійти ліки, вода, їжа, радіо на батарейках тощо. Захист підводних енергетичних мереж також стане частиною Урядового огляду стратегічної оборони, а посилене побоювання щодо російських диверсій підвищило рівень безпекових заходів.

Енергетичний імпорт стає критичним для Британії, екологічні ініціативи можуть зробити країну більш уразливою до атак. Серед викликів існують можливі перебої у роботі вітрових електростанцій та знижена потужність газових електростанцій.

Нагадаємо, Британська розвідка оцінила темпи наступу РФ на Україну. Розвідка Великої Британії зазначила, що просування російської армії в Україні з початку 2025 року сповільнювалось, а територіальні здобутки зменшились.

