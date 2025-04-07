«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок

Дрони з тепловізорами і пікапи: нова допомога для 157-ї від «Сталевого фронту Ріната Ахметова»

157-ма окрема механізована бригада отримала від «Сталевого фронту Ріната Ахметова» нову партію допомоги: п’ять пікапів і сімдесят дронів DJI Mavic. Це вже не перша підтримка для цього підрозділу – Сталевий фронт допомагає бригаді системно.

Автомобілі та дрони – це критично важливі ресурси для фронту. Пікапи використовуються для швидкого пересування особового складу, евакуації поранених, доставки боєприпасів та спорядження. В умовах активних бойових дій – це мобільність і швидке реагування, від яких залежить життя.

Передані дрони – це DJI Mavic 3E і Mavic 3 Pro. Mavic 3E – це модель, спеціально адаптована для тактичної розвідки: вона має камеру з великим сенсором і функцією зуму, що дозволяє чітко бачити об’єкти навіть з великої висоти. Її часто використовують для точної фіксації позицій ворога. До того ж DJI Mavic 3E може літати до 45 хв без перерви. А Mavic 3 Pro оснащений одразу трьома камерами, включаючи телеоб'єктив, і дозволяє вести спостереження з безпечної відстані, не наражаючи дрон на ризик. Обидві моделі значно підсилюють можливості підрозділу у сфері аеророзвідки й забезпечують тактичну перевагу в бою.

«Мавіки – це наші очі, – каже представник 157-ї бригади. – завдяки ним ми можемо виявити пересування ворога, навіть якщо він добре замаскований, і вчасно скоригувати дії. Ми не вперше отримуємо допомогу від Сталевого фронту – і кожного разу це те, що справді потрібно. Це не про формальні передачі, а про реальну бойову цінність».

Сталевий фронт системно підтримує 157-му бригаду: раніше передавав техніку, авто та засоби зв’язку. Наразі допомога цій бригаді сягнула 55 млн грн. Ця допомога – продовження стратегічного партнерства з одним із ключових підрозділів Збройних Сил України.

«Ми регулярно підтримуємо 157-му бригаду. – розповідає Антон Гончарук, представник «Сталевого фронту». – Цього разу передали тепловізійні дрони DJI Mavic і пікапи – це саме те, що запитували самі військові.. На сьогодні ми вже направили на допомогу 157й понад 55 млн грн і не збираємося зупинятися».

Нагадаємо, «Сталевий фронт Ріната Ахметова» – це масштабна ініціатива допомоги армії, яка включає постачання техніки, дронів, засобів захисту, а також створення власних розробок: бронекріплень, підземних госпіталів, фортифікацій.

157-ма ОМБр – один із бойових підрозділів, який бере активну участь у стримуванні ворога на Покровському напрямку.