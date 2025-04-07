Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

ЗСУ відповіли Росії за удар по Кривому Рогу (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ відповіли Росії за удар по Кривому Рогу (відео)
151-ша окрема механізована бригада атакувала ворога
фото: скриншот з відео

40 окрема артилерійська бригада та ОУВ «Таврія» дала відповідь Росії за кожну вбиту дитину

Російська армія 4 квітня вдарила по Кривому Рогу балістичною ракетою, внаслідок чого загинуло 20 людей та постраждало понад 80. Збройні Сили України не залишили це без відповіді. Відповідне відео показав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує «Главком».

«За Кривбас! За дітей! За всю Україну! 151-ша окрема механізована бригада накриває ворога і із землі, і з повітря. Дякуємо артилеристам, мінометникам, вертольотчикам – усім нашим Захисникам!», – йдеться у дописі до відео.

Зокрема, 40 окрема артилерійська бригада та ОУВ «Таврія» дала відповідь Росії за кожну вбиту дитину.

«За кожну вбиту росіянами дитину! За кожну вбиту людину! За всіх безневинних жертв агресора!», – написав Вілкул.

Нагадаємо, що у Кривому Розі після ракетної атаки 4 квітня зросла кількість загиблих до 20 людей. 6 квітня у лікарні помер 57-річний чоловік

Атака по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару. Таку заяву зробила Моніторингова місія ООН з прав людини.

Зокрема, духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс жорстко висловився щодо атаки на Кривий Ріг 4 квітня. Він засудив терор Росії й закликав світ підтримати Україну.

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна Кривий Ріг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війська РФ на Запорізькому напрямку посилили тиск
Запорізький напрямок: чисельність і перспективи дій військ РФ
28 березня, 17:55
Буданов зауважив, що один день війни обходиться Росії приблизно в один мільярд доларів
Чому Росія хоче паузи у війні: пояснення Буданова
10 березня, 17:57
Красильников отримав посаду у березні 2023 року
Командувача ОК «Північ» Красильникова звільнено з посади
12 березня, 10:37
Побратими Домініка виконали традиційний маорійський ритуальний танець воїнів «Гака»
У Києві на прощанні з бійцем побратими виконали традиційний танець його народу (відео)
12 березня, 04:26
фото: Exilenova+
У Росії палає НПЗ після атаки дронів: головне за ніч
14 березня, 06:27
Олег Шамшур прокоментував розмову Путіна та Трампа
Експосол України в США Олег Шамшур: Питання припинення вогню не є головним
22 березня, 12:13
Окупанти просунулися біля селища Кам'янка
Росія просунулася на прикордонні Харківщини
23 березня, 11:00
До 72 зросла кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу
Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 72
5 квiтня, 14:01
Окупанта Новікова ліквідували у березні цього року
ЗСУ ліквідували молодого перспективного російського спортсмена
3 квiтня, 10:35

Суспільство

ЗСУ відповіли Росії за удар по Кривому Рогу (відео)
ЗСУ відповіли Росії за удар по Кривому Рогу (відео)
Миколаївська гімназія в центрі уваги через бейджик про «тата-ухилянта»: реакція ЦПД
Миколаївська гімназія в центрі уваги через бейджик про «тата-ухилянта»: реакція ЦПД
​«Червоні двері, жовті двері». Серед дітей поширюється небезпечний тренд, що викликає галюцинації
​«Червоні двері, жовті двері». Серед дітей поширюється небезпечний тренд, що викликає галюцинації
Любив космос та рахував англійською. Дідусь щемливо розповів про трирічного Тимофія, якого вбила Росія
Любив космос та рахував англійською. Дідусь щемливо розповів про трирічного Тимофія, якого вбила Росія
«З шести ракет збито тільки одну». Ігнат пояснив, чому балістику стало важче збивати
«З шести ракет збито тільки одну». Ігнат пояснив, чому балістику стало важче збивати
Аналітики DeepState повідомили про тривожну ситуацію на Лиманському напрямку 
Аналітики DeepState повідомили про тривожну ситуацію на Лиманському напрямку 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 квітня 2025
56K
Мав п'ятеро дітей та вагітну дружину. ЗСУ знищили бурятського лучника
43K
Росія готує новий наступ: військовий назвав міста, на які підуть окупанти
25K
Військовий із ПТСР вдарив в обличчя поліцейського. Суд ухвалив несподіваний вердикт
21K
Польща заявила про загострення ситуації на кордоні з Білоруссю

Новини

7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
Вчора, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 квiтня, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
4 квiтня, 10:59

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua