ЗСУ відповіли Росії за удар по Кривому Рогу (відео)

40 окрема артилерійська бригада та ОУВ «Таврія» дала відповідь Росії за кожну вбиту дитину

Російська армія 4 квітня вдарила по Кривому Рогу балістичною ракетою, внаслідок чого загинуло 20 людей та постраждало понад 80. Збройні Сили України не залишили це без відповіді. Відповідне відео показав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує «Главком».

«За Кривбас! За дітей! За всю Україну! 151-ша окрема механізована бригада накриває ворога і із землі, і з повітря. Дякуємо артилеристам, мінометникам, вертольотчикам – усім нашим Захисникам!», – йдеться у дописі до відео.

Зокрема, 40 окрема артилерійська бригада та ОУВ «Таврія» дала відповідь Росії за кожну вбиту дитину.

«За кожну вбиту росіянами дитину! За кожну вбиту людину! За всіх безневинних жертв агресора!», – написав Вілкул.

Нагадаємо, що у Кривому Розі після ракетної атаки 4 квітня зросла кількість загиблих до 20 людей. 6 квітня у лікарні помер 57-річний чоловік.

Атака по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару. Таку заяву зробила Моніторингова місія ООН з прав людини.

Зокрема, духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс жорстко висловився щодо атаки на Кривий Ріг 4 квітня. Він засудив терор Росії й закликав світ підтримати Україну.