Українську вакцину-кандидата проти Covid-19 готують до випробувань на людях – Степанов

Оригінальна українська вакцина може з'явитися за рік після проведення всіх необхідних досліджень, - Степанов

Доклінічні випробування вакцини тривали майже пів року

Українська вакцина-кандидат проти коронавірусу пройшла доклінічні випробування і наразі триває підготовка до початку клінічних випробувань. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Що стосується кандидата на вакцину,.. ми пройшли відповідні доклінічні випробування, зараз триває процес щодо початку клінічних випробувань. Була обрана виробнича база, де повинні виробити ці вакцини для початку проходження клінічних випробувань, ─ це одне з українських фармпідприємств. Для початку треба виготовити не менше 100 тис. доз вакцини, але цей процес неможливо завершити за один місяць», ─ сказав Степанов.

Доклінічні випробування тривали майже пів року.

Відомо, що над розробкою вакцини працюють українські та американські компанії, а також вітчизняні вчені, зокрема з Інституту мікробіології НАН.

За словами Степанова, оригінальна українська вакцина може з'явитися за рік після проведення всіх необхідних досліджень.

Як повідомлялося, український кандидат у вакцини від коронавірусу відрізняється від вакцини Pfizer тим, що не вимагає особливих умов для зберігання і перевезення.

20 жовтня Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19.

До слова, глобальний механізм Covax підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.