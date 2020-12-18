У світі понад мільйон людей вже отримали щеплення від Covid-19 ─ Bloomberg

Найбільше вакцинованих в Китаї, там станом на 28 листопада щеплення зробили 650 тисячам людей

Наразі масова вакцинація від коронавірусу відбувається у Великій Британії, Сполучених Штатах Америки, Китаї та Росії

Чотири країни світу вже почали Covid-вакцинацію населення і наразі щеплення отримали понад1,1 млн людей. Про це повідомляє американське агентство Bloomberg.

Згідно з даними агентства, наразі масова вакцинація відбувається у Великій Британії, Сполучених Штатах Америки, Китаї та Росії.

«Найбільше вакцинованих в Китаї, там станом на 28 листопада щеплення зробили 650 тисячам людей. У Британії станом на 15 грудня щеплення від Covid-19 отримали 137,8 тисячі людей, а в Росії ─ 320 тисяч. У США, де вакцинація стартувала лише цього тижня, станом на 17 грудня першу вакцину отримали майже 50 тисяч громадян», ─ йдеться у повідомленні.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Нагадаємо, українську вакцину-кандидата проти Covid-19 готують до випробувань на людях.

Також голова Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв провакцинуватися проти Covid-19 в прямому ефірі.

17 грудня президент Зеленський заявив, що Україна не входить до переліку 92 країн програми COVAX, які пріоритетно отримають вакцини.

Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року. Загалом, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику. Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.