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    У світі понад мільйон людей вже отримали щеплення від Covid-19 ─ Bloomberg

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    Найбільше вакцинованих в Китаї, там станом на 28 листопада щеплення зробили 650 тисячам людей - У світі понад мільйон людей вже отримали щеплення від Covid-19 ─ Bloomberg
    Найбільше вакцинованих в Китаї, там станом на 28 листопада щеплення зробили 650 тисячам людей

    Наразі масова вакцинація від коронавірусу відбувається у Великій Британії, Сполучених Штатах Америки, Китаї та Росії

    Чотири країни світу вже почали Covid-вакцинацію населення і наразі щеплення отримали понад1,1 млн людей. Про це повідомляє американське агентство Bloomberg.

    Згідно з даними агентства, наразі масова вакцинація відбувається у Великій Британії, Сполучених Штатах Америки, Китаї та Росії.

    «Найбільше вакцинованих в Китаї, там станом на 28 листопада щеплення зробили 650 тисячам людей. У Британії станом на 15 грудня щеплення від Covid-19 отримали 137,8 тисячі людей, а в Росії ─ 320 тисяч. У США, де вакцинація стартувала лише цього тижня, станом на 17 грудня першу вакцину отримали майже 50 тисяч громадян», ─ йдеться у повідомленні.

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  

    Нагадаємо, українську вакцину-кандидата проти Covid-19 готують до випробувань на людях.

    Також голова Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв провакцинуватися проти Covid-19 в прямому ефірі.

    17 грудня президент Зеленський заявив, що Україна не входить до переліку 92 країн програми COVAX, які пріоритетно отримають вакцини.

    Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року. Загалом, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи.  Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику.  Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.

    Теги: Росія США Китай Велика Британія Україна щеплення вакцинація Дмитро Разумков населення
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