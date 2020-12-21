Влада вводить українців в оману обіцянками вакцинувати 20% громадян – заява «Євросолідарності»

«ЄС» застерігає владу від нецільового використання коштів і «закатування в асфальт» грошей, які мають рятувати українців від пандемії

У політсилі порахували, що за укладеними контрактами вистачить вакцинувати лише 5% населення України

Чинний уряд вводить українців в оману, рапортуючи про плани вакцинувати 20% громадян. На сьогодні влада уклала контракт на постачання такої кількості доз, якої вистачить для вакцинації лише 2,1 мільйонів українців, тобто близько 5% населення держави. В той час як країни Європейського Союзу планують вакцинувати 70-80% своїх громадян, адже лише в такому випадку вакцинація буде ефективною. Про це йдеться в заяві партії «Європейська солідарність».

Опозиційна політсила вимагає від влади «не брехати українцям» і негайно забезпечити можливості безкоштовного вакцинування, відповідно до стандартів, які існують в провідних країнах світу.

«В рамках міжнародної допомоги від Європейського Союзу Україна отримує 600 мільйонів євро. Ці кошти мають бути витрачені на боротьбу з пандемією, і їх вистачить для безкоштовного щеплення всіх громадян України вакциною від кращих світових виробників. Але влада провалила й процес логістичної підготовки країни – а це транспортування вакцин при низьких температурах, склади для зберігання, спеціально обладнані приміщення для щеплень і навчений персонал», - йдеться у заяві.

Також «ЄС» застерігає владу від нецільового використання коштів і «закатування в асфальт» грошей, які мають рятувати українців від пандемії.

«Ми вимагаємо забезпечити укладення контрактів на постачання вакцин за рахунок коштів міжнародної допомоги від Європейського Союзу та інших партнерів, а також розпочати масштабну організаційно-логістичну підготовку. Адже кожен день зволікання – це злочинні експерименти над життям і здоров’ям українців», - йдеться в повідомленні.

Як вже відомо, Україна не входить до списку країн, які першими отримають вакцину проти Covid-19.

Нагадаємо, 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

17 грудня президент Зеленський заявив, що Україна не входить до переліку 92 країн програми COVAX, які пріоритетно отримають вакцини.

Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року. Загалом, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику. Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.